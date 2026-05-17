Erzincan'da apartmanın dördüncü katından düşen otizmli çocuk yaralandı

Erzincan'da dördüncü kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan otizmli çocuk tedavi altına alındı.



Fatih Caddesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katında oturan 14 yaşındaki otizmli M.E.V, pencereden sarkması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vücudunun bazı bölümlerinde kırıklar tespit edilen otizmli çocuk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

