Erzincan'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayılar, bal peteklerini yerken güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Çay Mahallesi Dereboğazı mevkisinde arıcılık yapan 52 yaşındaki Fuat Canbaba'nın kovanları, 16 Mayıs gecesi ayı saldırısı sonucu zarar gördü. Aynı bölgede dün yaşanan ayı saldırısında da kovanların tamamı zarar gördü, arılar telef oldu.



Ayı saldırısı, Canbaba'nın komşusunun bağ evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Kayıtlarda, gece ve sabah saatlerinde bağ evinin yanına gelen ayıların, çatı kısmında yüksekte bulunan kovanlara ulaşamayınca daha önce zarar verdikleri kovan artıklarındaki bal peteklerini yedikleri, ardından Canbaba'nın bahçesine doğru gittikleri, daha sonra da bağ sahibinin bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptığı görülüyor.



Bahçeye saçılan kovanları toplayan Fuat Canbaba, yetkililerden destek istedi.



Canbaba, "Bir hafta içerisinde ikinci kez ayı saldırısına uğradık. Geçen sefer kovanlarımın yarısından çoğu gitmişti. Bugün de hemen hemen hepsi gitmiş, pek arı kalmamış. Kovanların içerisinde kalanlar da birer avuç, onlardan da bir şey olacağı yok." dedi.

