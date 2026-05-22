Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Erzincan'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayılar, bal peteklerini yerken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayılar, bal peteklerini yerken güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Çay Mahallesi Dereboğazı mevkisinde arıcılık yapan 52 yaşındaki Fuat Canbaba'nın kovanları, 16 Mayıs gecesi ayı saldırısı sonucu zarar gördü. Aynı bölgede dün yaşanan ayı saldırısında da kovanların tamamı zarar gördü, arılar telef oldu.

        Ayı saldırısı, Canbaba'nın komşusunun bağ evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kayıtlarda, gece ve sabah saatlerinde bağ evinin yanına gelen ayıların, çatı kısmında yüksekte bulunan kovanlara ulaşamayınca daha önce zarar verdikleri kovan artıklarındaki bal peteklerini yedikleri, ardından Canbaba'nın bahçesine doğru gittikleri, daha sonra da bağ sahibinin bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptığı görülüyor.

        Bahçeye saçılan kovanları toplayan Fuat Canbaba, yetkililerden destek istedi.

        Canbaba, "Bir hafta içerisinde ikinci kez ayı saldırısına uğradık. Geçen sefer kovanlarımın yarısından çoğu gitmişti. Bugün de hemen hemen hepsi gitmiş, pek arı kalmamış. Kovanların içerisinde kalanlar da birer avuç, onlardan da bir şey olacağı yok." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"

        Benzer Haberler

        Ayranpınar köyünde peynirler doğal buz mağaralarında muhafaza ediliyor
        Ayranpınar köyünde peynirler doğal buz mağaralarında muhafaza ediliyor
        Erzincan'da sis bulutları doğayı masalsı bir görünüme bürüdü
        Erzincan'da sis bulutları doğayı masalsı bir görünüme bürüdü
        Erzincan'da sağlık personeline "Mesleki Sorumluluk Kurulu" eğitimi verildi
        Erzincan'da sağlık personeline "Mesleki Sorumluluk Kurulu" eğitimi verildi
        Tercan Barajı kaynak sularında alabalık hasadı başladı
        Tercan Barajı kaynak sularında alabalık hasadı başladı
        Erzincan Gençlik Merkezlerinde gençlik konseri coşkusu
        Erzincan Gençlik Merkezlerinde gençlik konseri coşkusu
        Öğrencilerin bilimsel projeleri Erzincan'da sergilendi
        Öğrencilerin bilimsel projeleri Erzincan'da sergilendi