Erzincan'da bal peşindeki ayılar güvenlik kamerasındaki alarmla uzaklaştırıldı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarındaki balları yemek isteyen bozayı ailesi, üreticinin güvenlik kamerasındaki alarmı devreye almasıyla uzaklaştı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarındaki balları yemek isteyen bozayı ailesi, üreticinin güvenlik kamerasındaki alarmı devreye almasıyla uzaklaştı.
Çay ve Babacan mahallelerindeki üzüm bağlarına gelen bozayılar, arı kovanlarına zarar vermeyi sürdürüyor. Son olarak bir bağ evine gelen anne ayı ve iki yavrusu, çatıdaki kovanlara ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulundu.
Güvenlik kamerasından durumu takip eden üretici, önce hoparlör aracılığıyla ayılara seslendi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan ayıların yeniden kovanlara yaklaşması üzerine üretici, bu kez kameranın ışığını ve alarm sistemini devreye aldı.
Alarm sesiyle paniğe kapılan ayılar bağ evinden uzaklaşırken, bir süre sonra bölgeye gelen üreticinin sesini de duymaları üzerine gözden kayboldu.
Ayıların kovanlara ulaşma çabası ve üreticinin uzaktan müdahalesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.