Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Yapılan denetim ve kontrollerde, aralarında "silahlı terör örgütüne üye olma", "uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" gibi farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi ve aranan 15 şüpheli ile adli para cezası bulunan 6 kişi yakalandı.



Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

