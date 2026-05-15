Erzincan'da dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 MFF 271 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde dereye yuvarlandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada ağır yaralanan U.K. (25) ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

