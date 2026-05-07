Erzincan'da emekli elektrik ustası doğadan topladığı taşlarla minyatür evler yapıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşları işleyerek minyatür ev maketleri yapıyor.



Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden emekli olduktan sonra elektrikli ev aletleri tamiri üzerine iş yeri açan 61 yaşındaki Akyüz, yaklaşık 4 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle minyatür taş ev yapımına başladı.



Boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap, metal ve taş malzemelerle maketler yapan Akyüz, çalışmalarında kullandığı taşları kentin çeşitli ilçelerinden topluyor.



Şu ana kadar yaptığı onlarca minyatür taş evi çevresindekilere hediye eden Akyüz, fazla talep olması halinde ticari olarak da üretim yapmak istiyor.



Mehmet Akyüz, AA muhabirine, 10 yıl önce emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için farklı arayışlara yöneldiğini söyledi.



Önce elektrikli ev aletlerinin tamiri üzerine iş yeri açtığını, sonra da arkadaş tavsiyesi üzerine minyatür taş ev yapma işine başladığını dile getiren Akyüz, "Boş zamanlarımızı değerlendirelim diye ahşap, metal ve taştan maketler yapmaya başladık." dedi.



Maket ev için taşları Erzincan'ın Kemah, Çayırlı ve Tercan ilçeleri ile köylerinden topladığını kaydeden Akyüz, şöyle devam etti:



"Doğaya çok çıkıyoruz. Çıktığımız yerlerde gördüğümüz, beğendiğimiz taşları topluyoruz. Onları gelip burada dükkanımızda işliyoruz. Tamamını ahşap ve geri dönüşümden, dağdan topladığımız taşlardan yapıyoruz. Binanın şekline göre de değişik materyaller kullanılıyor. Mesela kırma taş yaptığımız zaman yapıştırıcı kullanıyoruz ama normal kesme taş olduğu zaman beton harcı kullanıyoruz."



- Talep olursa evleri satacak



Ticari amaçla bu işe başlamadığını ve ürünlerini sergilemek istediğini anlatan Akyüz, fazla talep olması halinde satış da yapabileceğini bildirdi.



Kendisi gibi emekli olanlara tavsiye bulunan Akyüz, şunları kaydetti:



"Tarihçiler bile insanları toplayıcı ve avcı diye sınıflandırıyor. İnsanlar bir şeyler devamlı biriktiriyor. Güzel hatıralar, güzel dostlar biriktirmek lazım. Bunun için de zamanınızı değerlendirebileceğiniz bir hobiniz olsun. Böyle küçük bir yer yapıp hoşlarına giden bir şeyle uğraşmaları çok güzel olur. İnsanı canlı, diri tutuyor. Tabii ürettiğiniz şeyler de size yaşama sevinci veriyor. Gerçekten emeklilik döneminde insanın en fazla harcadığı şey boş zaman. Bunun kıymetini bilmek lazım."

