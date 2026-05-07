Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da emekli elektrik ustası doğadan topladığı taşlarla minyatür evler yapıyor

        Erzincan'da emekli elektrik ustası doğadan topladığı taşlarla minyatür evler yapıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşları işleyerek minyatür ev maketleri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da emekli elektrik ustası doğadan topladığı taşlarla minyatür evler yapıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşları işleyerek minyatür ev maketleri yapıyor.

        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden emekli olduktan sonra elektrikli ev aletleri tamiri üzerine iş yeri açan 61 yaşındaki Akyüz, yaklaşık 4 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle minyatür taş ev yapımına başladı.

        Boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap, metal ve taş malzemelerle maketler yapan Akyüz, çalışmalarında kullandığı taşları kentin çeşitli ilçelerinden topluyor.

        Şu ana kadar yaptığı onlarca minyatür taş evi çevresindekilere hediye eden Akyüz, fazla talep olması halinde ticari olarak da üretim yapmak istiyor.

        Mehmet Akyüz, AA muhabirine, 10 yıl önce emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için farklı arayışlara yöneldiğini söyledi.

        Önce elektrikli ev aletlerinin tamiri üzerine iş yeri açtığını, sonra da arkadaş tavsiyesi üzerine minyatür taş ev yapma işine başladığını dile getiren Akyüz, "Boş zamanlarımızı değerlendirelim diye ahşap, metal ve taştan maketler yapmaya başladık." dedi.

        Maket ev için taşları Erzincan'ın Kemah, Çayırlı ve Tercan ilçeleri ile köylerinden topladığını kaydeden Akyüz, şöyle devam etti:

        "Doğaya çok çıkıyoruz. Çıktığımız yerlerde gördüğümüz, beğendiğimiz taşları topluyoruz. Onları gelip burada dükkanımızda işliyoruz. Tamamını ahşap ve geri dönüşümden, dağdan topladığımız taşlardan yapıyoruz. Binanın şekline göre de değişik materyaller kullanılıyor. Mesela kırma taş yaptığımız zaman yapıştırıcı kullanıyoruz ama normal kesme taş olduğu zaman beton harcı kullanıyoruz."

        - Talep olursa evleri satacak

        Ticari amaçla bu işe başlamadığını ve ürünlerini sergilemek istediğini anlatan Akyüz, fazla talep olması halinde satış da yapabileceğini bildirdi.

        Kendisi gibi emekli olanlara tavsiye bulunan Akyüz, şunları kaydetti:

        "Tarihçiler bile insanları toplayıcı ve avcı diye sınıflandırıyor. İnsanlar bir şeyler devamlı biriktiriyor. Güzel hatıralar, güzel dostlar biriktirmek lazım. Bunun için de zamanınızı değerlendirebileceğiniz bir hobiniz olsun. Böyle küçük bir yer yapıp hoşlarına giden bir şeyle uğraşmaları çok güzel olur. İnsanı canlı, diri tutuyor. Tabii ürettiğiniz şeyler de size yaşama sevinci veriyor. Gerçekten emeklilik döneminde insanın en fazla harcadığı şey boş zaman. Bunun kıymetini bilmek lazım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Vergi indiriminde kapsam genişledi
        Vergi indiriminde kapsam genişledi
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"

        Benzer Haberler

        Üzümlü'de yabancı gelin hayvancılığa renk kattı
        Üzümlü'de yabancı gelin hayvancılığa renk kattı
        Kemaliye'de taş ustalığının yaşayan örneği
        Kemaliye'de taş ustalığının yaşayan örneği
        Sosyal medyanın bilinçli kullanımı Erzincan'da ele alındı
        Sosyal medyanın bilinçli kullanımı Erzincan'da ele alındı
        24Erzincanspor'da yeni sezon öncesi temaslar
        24Erzincanspor'da yeni sezon öncesi temaslar
        Sağlık çalışanlarına doğum süreci ve yenidoğan bakımı eğitimi
        Sağlık çalışanlarına doğum süreci ve yenidoğan bakımı eğitimi
        23 dekarlık serada yılda 3 ürün hasadı
        23 dekarlık serada yılda 3 ürün hasadı