Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da Kemaliye-Başbağlar kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzincan'da Kemaliye-Başbağlar kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzincan'da etkili olan sağanak ve selin ardından Kemaliye-Başbağlar kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı çift yönlü trafiğe kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 17:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da Kemaliye-Başbağlar kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzincan'da etkili olan sağanak ve selin ardından Kemaliye-Başbağlar kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı çift yönlü trafiğe kapattı.

        Bölgede etkili olan sağanak dolayısıyla, Kemaliye-Başbağlar kara yolunun büyük bir bölümünde heyelan sonrası çöküntü oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi aldı.

        Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, bölgeye gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, aşırı yağış ve sel nedeniyle yolun bir bölümünde çökme meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu güzergah Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerini birbirine bağlamakta olup, olayın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmiştir. Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek vermektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergah üzerinden kontrollü şekilde sağlanmakta olup, çöken yol kesiminde onarım çalışmaları devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Astronomi Kulübü üç gün süren gökyüzü gözlemi düzenledi
        Astronomi Kulübü üç gün süren gökyüzü gözlemi düzenledi
        Erzincan Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi
        Erzincan Belediyesi personeline güvenli sürüş eğitimi
        Erzincan'da Toplu Sera Bölgesi için değerlendirme toplantısı
        Erzincan'da Toplu Sera Bölgesi için değerlendirme toplantısı
        Erzincan'da doğanın tatlı misafiri: Gelengi görüntülendi
        Erzincan'da doğanın tatlı misafiri: Gelengi görüntülendi
        Erzincan'da Karakaya köyünde su kaynakları incelendi
        Erzincan'da Karakaya köyünde su kaynakları incelendi
        Erzincan Kemaliye'de sel hasarı: Yol çift yönlü kapatıldı
        Erzincan Kemaliye'de sel hasarı: Yol çift yönlü kapatıldı