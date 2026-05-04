Erzincan'da Kemaliye-Başbağlar kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzincan'da etkili olan sağanak ve selin ardından Kemaliye-Başbağlar kara yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımı çift yönlü trafiğe kapattı.



Bölgede etkili olan sağanak dolayısıyla, Kemaliye-Başbağlar kara yolunun büyük bir bölümünde heyelan sonrası çöküntü oluştu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi aldı.



Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, bölgeye gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, aşırı yağış ve sel nedeniyle yolun bir bölümünde çökme meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Söz konusu güzergah Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerini birbirine bağlamakta olup, olayın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmiştir. Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalara destek vermektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergah üzerinden kontrollü şekilde sağlanmakta olup, çöken yol kesiminde onarım çalışmaları devam etmektedir."

