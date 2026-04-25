Erzincan'da okul saldırısında hayatını kaybedenler anısına "masumiyet çınarı" dikildi

Erzincan'da bir öğrencinin talebi üzerine, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına 2 çınar ağacı dikildi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, temsili olarak Erzincan Belediye Başkanlığı makamına oturan Salih Erkan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif İkra Yıldız, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasını yaşatmak amacıyla "masumiyet çınarı" dikilmesi talebinde bulundu.



Öğrencinin isteği üzerine Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatıyla millet bahçesi ve belediyenin bahçesine birer çınar fidanı dikildi.



Belediye Başkanı Aksun, öğrencinin talebini yerine getirdiklerini ve dikilen çınarların gelecek nesillerin daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilmesi için toprakla buluştuğunu belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.



Dikilen çınarların yanlarına yerleştirilen tabelada ise şu ifadelere yer verildi:



"Okullarımızda yaşanan menfur saldırılar sonucunda hayatlarını kaybeden kıymetli öğretmen ve öğrencilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için bu çınar ağacı dikilmiştir. Bu ağaç, onların yarım kalan düşlerini, gülüşlerini ve masumiyetlerini geleceğe taşıyacaktır. Her yaprağı bir hatıra, her gölgesi bir dua, her dalı ise sonsuz bir özlem olsun. Kalplerimizde daima yaşayacaksınız."

