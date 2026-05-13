Erzincan'da oyun oynarken sulama arkına düşen çocuk öldü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde oyun oynarken sulama arkına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Gölün Çukuru mevkisindeki bağ evinde annesinin yanında oynayan 3 yaşındaki Göktuğ Kadir Topcu, annesinin fark etmediği esnada evin yanındaki su arkına düştü.



Bir süre sonra çocuğun gözden kaybolması üzerine anne Merve Topcu eşini arayarak durumu bildirdi.



Kısa sürede bağ evine gelen baba Mehmet Topcu, güvenlik kamerası kaydını izleyerek çocuğunun sulama arkına doğru gidip gözden kaybolduğunu gördü.



Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Topçu, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Su arkını aramaya başlayan baba Topcu, evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta su arkı içinde oğlunu buldu.



Ambulansla Üzümlü Devlet Hastanesine kaldırılan Topcu, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Göktuğ Kadir Topcu'nun cenazesi, otopsi işlemi sonrası ikindi namazının ardından Üzümlü Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze namazına Üzümlü Kaymakamı İbrahim Gökçe, Belediye Başkanı Lütfi Yakut, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sazlı ve vatandaşlar katıldı.

