Erzincan'da polis, kaçan balonunu yakaladığı çocuğa bayram sevinci yaşattı

Erzincan'da trafik polisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kaçan balonunu yakaladığı çocuğun bayram sevincine ortak oldu.





İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, bayram kutlamaları esnasında elindeki Türk bayrağı desenli balonunu bir anda kaçıran çocuğun yardımına koştu.





Balonu caddede yakalayıp çocuğa veren polis memuru, çocuğun sevincini ve mutluluğunu paylaştı.



Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Onların sevinci, bizim en büyük görevimiz." ifadesine yer verildi.

