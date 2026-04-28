        Erzincan'da psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenlere uzmanlık eğitimi verilecek

        Erzincan Valiliği himayesinde, kentte görev yapan psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenlere verilecek uzmanlık eğitimlerine ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Valilik öncülüğünde, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki "Kriz, Travma ve Psikososyal Müdahale Kapasite Geliştirme Projesi" protokolüyle, kentteki psikolojik danışmanların ve rehber öğretmenlerin, kriz durumlarında erken dönem psikososyal müdahale, risk değerlendirme, yönlendirme, veli-öğretmen danışmanlığı ve okul eylem planı hazırlama becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, işbirliği protokolünün imzaları, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal tarafından atıldı.

        Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 yıldır aile eğitiminden başlayarak anaokullarında da karakter eğitimi verdiklerini belirtti.

        - "Örnek model olacak bir projeye imza atıyoruz"

        Aydoğdu, eğitimin temelden, aileden başlayarak okul-aile işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, çocukların hem akademik hem de ruhsal ve psikolojik açıdan nitelikli şekilde yetiştirilmesinin önemini anlattı.


        Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Erzincan'da spor okullarımızda artık aile eğitimlerine de başladık. 21 spor okulumuz oldu, 3 bin 500 öğrencimiz ile Erzincan son 2 yıldır Türkiye'de okul sporlarında birinci. Şimdi bugün de örnek model olacak bir projeye imza atıyoruz. Okullarımızdaki bütün rehber öğretmenlerimizin kriz durumlarında erken dönem psikososyal müdahale yapabilmeleri ve öğrenciler üzerinde, çevre üzerinde değerlendirme yapabilmeleri, risk değerlendirme, yönlendirme, veli-öğretmen danışmanlığı ve okul eylem planı hazırlama becerileri kazandırmak üzere KUDAKA'dan bir destek alıyoruz."

        Projenin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine de entegre edileceğini ifade eden Aydoğdu, "Öncelikle amacımız, burada travmaya dayalı krizleri daha önceden tespit eden, şefkat ve merhamet odaklı, kapsayıcı ve çocuklarımızı merkeze alan, onlara değerli olduklarını hissettiren yani biz 'sen benim için değerlisin' diyoruz ama karşıdaki insanın bunu hissetmesi de çok değerli, böylesine güzel bir okul iklimi oluşturmak için KUDAKA'yla Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir proje imzalıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

