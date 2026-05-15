Erzincan'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzincan'da bariyere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. İ.S.K'nin kullandığı 24 DK 460 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolunun Yeşilyurt mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

