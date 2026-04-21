Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "tefecilik" yapmak suretiyle "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "hırsızlık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.



Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, farklı ebat ve boyutlarda 7 kesici, delici alet ile çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararıyla, 4'ü de cumhuriyet savcılığındaki sorguların ardından serbest bırakıldı.

