Erzincan'da "Teknoloji Konuşmaları" konferansı düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Erzincan'da "Milli Teknoloji Hamlesi, Girişimcilik Kültürü, Sanayi Politikamız, Yapay Zeka ve İş Piyasası, Erzincan'a Dair Düşünceler" konulu "Teknoloji Konuşmaları" konferansına katıldı.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katılarak üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Dönmez, gençlerin sorgulayan, araştıran ve üretken bireyler olmalarının önemine dikkati çekerek başarıya giden yolun mevcudu sorgulamaktan geçtiğini ifade etti.



Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun yalnızca teknoloji üretmekten ibaret olmadığına değinen Dönmez, AR-GE çalışmalarının ve ortaya çıkan ürünlerin yerli girişimciler tarafından geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.



Vali Hamza Aydoğdu ise Türkiye'nin artık teknolojiyi dışarıdan izleyen bir ülke değil, kendi hikayesini yazmaya başlamış bir ülke olduğunu kaydetti.



Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığını belirten Aydoğdu, Türkiye'nin bugün İHA teknolojisinde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu, bu durumun da hayal kurabilen mühendislerin, inanan bilim insanlarının ve vazgeçmeyen gençlerin eseri olduğunu aktardı.



Program, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez'in öğrencilerden gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.



Konferansa, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.













