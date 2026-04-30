Erzincan'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.





K.D. yönetimindeki 24 ABC 103 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 3392 LNR plakalı tır, Erzincan-Sivas kara yolu Çatalarmut Kavşağı'nda çarpıştı.





İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.





Kazada otomobilde sıkışan R.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü ile R.D, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

