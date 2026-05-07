Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da üniversiteli gençler dijital dünyayı sempozyumda anlatacak

        Erzincan'da üniversiteli gençler dijital dünyayı sempozyumda anlatacak

        Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik "Dijital Dünyanın Kullanıcıları: Üniversiteler Arası Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 18:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da üniversiteli gençler dijital dünyayı sempozyumda anlatacak

        Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik "Dijital Dünyanın Kullanıcıları: Üniversiteler Arası Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 13 Haziran'da düzenlenecek sempozyumda, çeşitli üniversitelerden öğrenciler konuşmacı olacak.

        Erzincan Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilgili kamu müdürleri ile akademisyenlerin katılımıyla sempozyum öncesi istişare toplantısı düzenlendi.

        Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, yeni nesil için internetin bir araç olmaktan çıkarak bir yaşam ortamı haline geldiğini söyledi.

        Türkiye'de gençlerin dijitalde yaşadığını, hızlı düşündüğünü ve görsel algıyla hareket ettiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Biz Erzincan'da çok az olan bir şey yapmaya karar verdik. Genellikle sempozyumlarda protokol konuşmalarında, Türkiye'deki üniversitelerden akademisyenler, profesör, doçent, doktor öğretim görevlisi, asistan arkadaşlarımız gelip sunum yapıyorlar. Biz, Türkiye'deki bütün üniversite öğrencileri arasında bir sempozyum düzenliyoruz. Sempozyumumuzun başlığı da 'Dijital Dünyanın Kullanıcıları: Üniversiteler Arası Öğrenci Sempozyumu'. Konu başlıklarımız da sosyal medya ve bunun alt başlıkları olarak da sosyal medya bağımlılığından dolayı ortaya çıkan ana başlıklar. Yaklaşık olarak 30-40 başlığımız var. Bu başlıkları üniversite öğrencilerine açıyoruz."

        Aydoğdu, Türkiye’deki bütün üniversite öğrencilerinin sempozyuma müracaat edebileceğini dile getirerek, "Türkiye'deki üniversitelerden belki 500 belki 1000 bildiri gelecek, biz bunu 20'ye düşüreceğiz. 4 oturum şeklinde üniversite öğrencileri gelip bildiri sunacaklar. Biz yetişkinler de bu bildirileri dinleyeceğiz. Bu 20 bildiri için Türkiye'nin değişik yerlerinden gelecek bütün öğrencilerimizin yol masrafları, konaklama masraflarını karşılayacağız. Bir de farkındalık oluşturmak için her bildiri sahibine 50 bin lira ödül vereceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Erzincan'dan Türkiye'ye örnek olacak gençlik projesi Erzincan'dan Türkiye'y...
        Erzincan'dan Türkiye'ye örnek olacak gençlik projesi Erzincan'dan Türkiye'y...
        Erzincan'da doktor evinde ölü bulundu
        Erzincan'da doktor evinde ölü bulundu
        Erzincan Adliyesi'nde zimmet soruşturması: Mübaşir tutuklandı
        Erzincan Adliyesi'nde zimmet soruşturması: Mübaşir tutuklandı
        Özel harekat polisi görev yerinde hayatını kaybetti
        Özel harekat polisi görev yerinde hayatını kaybetti
        2 bin 390 rakımdaki Spikor Geçidi'nde karla mücadele çalışması
        2 bin 390 rakımdaki Spikor Geçidi'nde karla mücadele çalışması
        Erzincan'da bir doktor evinde ölü bulundu
        Erzincan'da bir doktor evinde ölü bulundu