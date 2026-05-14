Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı

        Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı

        Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı

        Erzincan'da üreticilere yüzde 50 hibeyle 779 bin 520 sebze fidesi dağıtımı yapıldı.


        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek hizmet binası önünde dağıtım töreni düzenlendi.


        Törende, üreticilere 400 bin 896 domates ile 378 bin 624 kapya biber olmak üzere 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı.


        Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, törende yaptığı konuşmada, toprakla buluşan her fidenin kentin geleceğine ekilen bir umut olduğunu söyledi.

        Erzincan'ın Doğu Anadolu'nun tarım ve üretim merkezi olarak adından söz ettirdiğini belirten Kaya, "10 yıl önce 90 dekar seviyesinde olan sera varlığımızı el birliğiyle ve büyük emeklerle 805 dekara ulaştırdık. 10 katına yaklaşan bu muazzam büyüme, sizlerin azmi ile devletimizin sunduğu imkanların en somut meyvesidir. Vizyonumuz nettir, 2027'nin sonunda 1500 dekarı aşan bir sera varlığıyla bölgenin gıda ambarı olma konumumuzu perçinlemek." diye konuştu.

        Kaya, Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nin bu dönüşümün en güçlü halkasını temsil ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:


        "340 dekarlık modern alanımızda 500 vatandaşımıza iş imkanı sağlarken, şehrimize yıllık 400 milyon liralık dev bir ekonomik canlılık kazandırıyoruz. Sadece kapalı alanlarda değil, açık arazilerimizde de üretim aşkımız hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 107 bin tonu aşan sebze üretimimiz toprağımızın bereketinin kanıtıdır. Toprakla buluşturacağımız 400 bini aşkın domates ve 378 bin biber fidesi bu büyük kalkınma hamlesinin sembolüdür. Her bir fidemizin bereketi bol, kazancı yerinde olsun."


        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise 2021'den bu yana üreticilere 100 milyon liralık tohum ve fide desteği sağladıklarını söyledi.


        Töreni Dünya Çiftçiler Günü'nde gerçekleştirdiklerini dile getiren Koçaker, dağıtılan fidelerin yaklaşık 110 dekar araziye dikileceğini, bunların 45-50 gün içerisinde de hasat olgunluğuna geleceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!

        Benzer Haberler

        Uluslararası Damla Gönüllülerine yangın eğitimi verildi
        Uluslararası Damla Gönüllülerine yangın eğitimi verildi
        Erzincan'da öğrenciler bilim fuarında projelerini sergiledi
        Erzincan'da öğrenciler bilim fuarında projelerini sergiledi
        "Şehrin Ekonomisi Erzincan" paneli düzenlendi
        "Şehrin Ekonomisi Erzincan" paneli düzenlendi
        Vali Aydoğdu, Keskin'in cenaze törenine katıldı
        Vali Aydoğdu, Keskin'in cenaze törenine katıldı
        Karasu Nehri'nde kaçak avcılığa karşı denetim yapıldı
        Karasu Nehri'nde kaçak avcılığa karşı denetim yapıldı
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda nisanda 35 binin üzerinde yolcuya...
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda nisanda 35 binin üzerinde yolcuya...