Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terörün finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda D.K.D. ve M.A'yı takibe alan ekipler, şüphelilerden 565,37 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

