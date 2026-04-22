        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincanlı "su gönüllüsü" tesisat ustası, musluklarda ücretsiz su tasarrufu sağlıyor

        Erzincanlı "su gönüllüsü" tesisat ustası, musluklarda ücretsiz su tasarrufu sağlıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da yaşayan 73 yaşındaki emekli tesisat ustası İhsan Alpaslan, silikon malzeme kullanarak hazırladığı süzgeç sayesinde cami ve okul gibi toplu kullanım alanlarındaki musluklarda su tasarrufu sağlıyor.

        Giriş: 22.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Yaklaşık 40 yıl su tesisatı ustalığı yaptıktan sonra emekli olan Alpaslan, evinde silikon malzeme kullanarak hazırladığı süzgeç şeklindeki tek delikli malzemeyi, gönüllü olarak okul ve cami lavabolarındaki muslukların ucuna ücretsiz şekilde monte ediyor.

        Ürettiği sistemle su israfını önemli ölçüde azaltan Alpaslan, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü bu çalışmayı Türkiye geneline yaymayı hedefliyor. Alpaslan, kentte 3 okul ve 3 caminin musluklarına söz konusu işlemi yaptı.

        Tesisat ustası Alpaslan, AA muhabirine, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, su israfının önlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Alpaslan, "Yaptığımız işlerden ücret falan talep etmiyoruz. Bunu Türkiye çapında yapmak istiyoruz. Kışlalarda, cami şadırvanlarında, okullarda, yani toplu yerlerde bizim bu aparatımız geçerli. Evlerde zaten muslukların altında vanaları var, oradan kısılabilir." dedi.

        Vatandaşların kendisine "su gönüllüsü" diye hitap ettiğini aktaran Alpaslan, okullar ile camilerden geri dönüş aldığını ve yüzde 60'a varan su tasarrufu sağlandığını söyledi.

        Alpaslan, şunları kaydetti:

        "Topyekün millet olarak bu işe gönül koymak lazım. Sadece devlet yetkilileri bu işle baş edemez. Dünyada da Türkiye'de de şu anda kuraklık var. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız suyumuz olacak. Yani onların kullanacağı suyu eğer biz şimdiden kullanırsak onlar bize ne diyecekler, artık onu tasavvur etmemiz lazım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
