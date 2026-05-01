        Erzincan Haberleri Floor Curling Küçükler Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı

        Erzincan'da 20 ilden 180 sporcunun katıldığı Floor Curling Küçükler Grup Birinciliği Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Yaşar Erkan Spor Salonunda 20 ilden 180 sporcunun 60 takım halinde katıldığı müsabakalarda küçükler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalar açılış seremonisi ile başladı.

        Türkiye Curling Federasyonu Floor Curling Yönetim Kurul Üyesi Şeyda Zengin, burada yaptığı konuşmada, müsabakaların 4 grup merkezinde eş zamanlı başladığını söyledi.

        Müsabakaların 4 gün süreceğini belirten Zengin, şunları kaydetti:

        "Müsabakaların sonunda Türkiye Finallerine gidecek dört takımı belirlemiş olacağız. Floor Curling bir nezaket oyunudur. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi yetkin ve erdemli bireylerin sporun ve sanatın her alanında sahalarda görebilmek. Curling ruhu da bunu çok destekleyen bir spor. Çünkü bizim için her zaman nezaket rekabetten daha değerli. Tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum."

        Curling İl Temsilcisi Yağmur Alparslan da bu sporun temel özelliğinin taktik, teknik ve stratejik olarak bilinçlenmelerini sağladığını belirterek, "Bu spor bununla beraber sporcuların el ve göğüs koordinasyonu becerilerini de artırıyor. Sporcularımız bu sporda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar." dedi.

        Dört gün sürecek olan müsabakaların ardından derece alan 4 takım haziran ayında Sivas'ta gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonasına katılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"

        Benzer Haberler

        Erzincan'da 70 yaş ve üzeri vatandaşlar "psikososyal destek"le yalnız bırak...
        Erzincan'da 70 yaş ve üzeri vatandaşlar "psikososyal destek"le yalnız bırak...
        Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: 2 yaralı
        Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: 2 yaralı
        Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıkları düşecek
        Erzincan ve çevresinde hava sıcaklıkları düşecek
        Erzincan'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Erzincan'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Üniversite öğrencilerine uygulamalı itfaiyecilik eğitimi
        Üniversite öğrencilerine uygulamalı itfaiyecilik eğitimi
        Kemah'ta değerler eğitimi camide gerçekleştirildi
        Kemah'ta değerler eğitimi camide gerçekleştirildi