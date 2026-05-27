Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Gençler kullanmadıkları kıyafetleri "dolaptan" arkadaşları için bağışlıyor

        Gençler kullanmadıkları kıyafetleri "dolaptan" arkadaşları için bağışlıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da üniversite öğrencileri, "Dolabım Gençten" projesi kapsamında kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumdaki kıyafet ile aksesuarları bağışlayarak ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler kullanmadıkları kıyafetleri "dolaptan" arkadaşları için bağışlıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da üniversite öğrencileri, "Dolabım Gençten" projesi kapsamında kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumdaki kıyafet ile aksesuarları bağışlayarak ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin gönüllü öğrencileri, hayata geçirilen projeyle bağış yoluyla topladıkları kıyafet ve aksesuarları diğer arkadaşlarına ulaştırıyor.

        Öğrenciler tarafından getirilen kıyafetler, kontrol ve düzenleme işlemlerinin ardından sosyal tesis içerisinde proje için oluşturulan alanda ücretsiz olarak ihtiyacı olan öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

        Yurt müdürü Sevgi Ardahanlı, AA muhabirine, öğrencilerin kullanıma uygun olan kıyafetlerini sosyal tesis içerisinde proje için oluşturulan odaya getirdiklerini söyledi.

        - "Mahalledeki komşularımızı da dahil ettik"

        Diğer öğrencilerin ise ihtiyaç duyduğu eşyaları buraya gelerek aldıklarını anlatan Ardahanlı, şunları kaydetti:

        "Kıyafetler bize teslim edildiğinde temizlik veya herhangi bir onarım ihtiyacı var mı yok mu onları kontrol ediyoruz. Kullanıma hazır hale getirdiğimizde de dizilimini yapıyoruz. İhtiyaç duyan gençlerimiz de rahatlıkla gelip istediği şekilde seçip alabiliyor. Bu projede mahalledeki komşularımızı da dahil ettik. Özellikle personelimizin katılımını sağlıyoruz.

        Personel çocukları, genç kızlarımız da kullanmayacakları eşyalarını yine bize getiriyor, inceleyerek gençlerimizin kullanımına sunuyoruz. Burada asıl vurgulanan, yardımseverlik, hoşgörü, işbirliği ve dayanışma. Biz bu duyguları yaşatmak için bu projeyi mutlulukla yerine getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde de bu projeyi severek yerine getirmeye çalışacağız."

        - "Gönül rahatlığıyla arkadaşlarımız gelip alabilirler"

        Gönüllü öğrencilerden Betül Rabia Taş ise projedeki amacın, dayanışmayı ve arkadaşları arasında birlik beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.

        Projede olmaktan çok keyif aldığını dile getiren Taş, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımla birlikte çok güzel etkinlikler yaptık. Kullanıma uygun olan kıyafetlerimizi eğer getirirsek, ihtiyaç sahibi insanlar da onları kullanabilecekleri için bu döngü gerçekten çok güzel. Herkesi buna davet ediyorum. Gönül rahatlığıyla arkadaşlarımız gelip alabilirler. Biz zaten bunları sergilemeden önce her şeylerine bakıyoruz. Buradan gelip kıyafet alacak olan arkadaşlarımdan hiçbir şekilde kimlik, isim soy isim, bölüm, istemiyoruz. Sadece gelip almak istediklerini söylemeleri yeterli bizim için."

        Öğrencilerden Fatma Tutuş da arkadaşlarıyla birlikte güzel zaman geçirdiklerini ve projede olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek açıkladı! Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Bakan Gürlek açıkladı! Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
        Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
        Nişanlıya süslü koç hediyesi
        Nişanlıya süslü koç hediyesi
        Erzincan'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti
        Erzincan'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti
        Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı
        Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı
        Erzincan'da 2 bin metre rakımda saklı kalan Konarlı Şelalesi
        Erzincan'da 2 bin metre rakımda saklı kalan Konarlı Şelalesi
        Erzincan'da mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Erzincan'da mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı