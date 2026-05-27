Gençler kullanmadıkları kıyafetleri "dolaptan" arkadaşları için bağışlıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da üniversite öğrencileri, "Dolabım Gençten" projesi kapsamında kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumdaki kıyafet ile aksesuarları bağışlayarak ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin gönüllü öğrencileri, hayata geçirilen projeyle bağış yoluyla topladıkları kıyafet ve aksesuarları diğer arkadaşlarına ulaştırıyor.



Öğrenciler tarafından getirilen kıyafetler, kontrol ve düzenleme işlemlerinin ardından sosyal tesis içerisinde proje için oluşturulan alanda ücretsiz olarak ihtiyacı olan öğrencilerin kullanımına sunuluyor.



Yurt müdürü Sevgi Ardahanlı, AA muhabirine, öğrencilerin kullanıma uygun olan kıyafetlerini sosyal tesis içerisinde proje için oluşturulan odaya getirdiklerini söyledi.



- "Mahalledeki komşularımızı da dahil ettik"



Diğer öğrencilerin ise ihtiyaç duyduğu eşyaları buraya gelerek aldıklarını anlatan Ardahanlı, şunları kaydetti:



"Kıyafetler bize teslim edildiğinde temizlik veya herhangi bir onarım ihtiyacı var mı yok mu onları kontrol ediyoruz. Kullanıma hazır hale getirdiğimizde de dizilimini yapıyoruz. İhtiyaç duyan gençlerimiz de rahatlıkla gelip istediği şekilde seçip alabiliyor. Bu projede mahalledeki komşularımızı da dahil ettik. Özellikle personelimizin katılımını sağlıyoruz.



Personel çocukları, genç kızlarımız da kullanmayacakları eşyalarını yine bize getiriyor, inceleyerek gençlerimizin kullanımına sunuyoruz. Burada asıl vurgulanan, yardımseverlik, hoşgörü, işbirliği ve dayanışma. Biz bu duyguları yaşatmak için bu projeyi mutlulukla yerine getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde de bu projeyi severek yerine getirmeye çalışacağız."



- "Gönül rahatlığıyla arkadaşlarımız gelip alabilirler"



Gönüllü öğrencilerden Betül Rabia Taş ise projedeki amacın, dayanışmayı ve arkadaşları arasında birlik beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.



Projede olmaktan çok keyif aldığını dile getiren Taş, şöyle devam etti:



"Arkadaşlarımla birlikte çok güzel etkinlikler yaptık. Kullanıma uygun olan kıyafetlerimizi eğer getirirsek, ihtiyaç sahibi insanlar da onları kullanabilecekleri için bu döngü gerçekten çok güzel. Herkesi buna davet ediyorum. Gönül rahatlığıyla arkadaşlarımız gelip alabilirler. Biz zaten bunları sergilemeden önce her şeylerine bakıyoruz. Buradan gelip kıyafet alacak olan arkadaşlarımdan hiçbir şekilde kimlik, isim soy isim, bölüm, istemiyoruz. Sadece gelip almak istediklerini söylemeleri yeterli bizim için."



Öğrencilerden Fatma Tutuş da arkadaşlarıyla birlikte güzel zaman geçirdiklerini ve projede olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

