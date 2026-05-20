        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi yavrusunu annesi uzaklaştırdı

        İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi yavrusunu annesi uzaklaştırdı

        Erzincan'da aracın motor kısmına saklanarak itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştıran kedi yavrusu, anne kedinin gelmesiyle bulunduğu yerden çıkıp bölgeden uzaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Kızılay Mahallesi'nde park halindeki SUV tipi aracından kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine araç başına gelen ekipler, aracın motor bölümüne saklanan kedi yavrusunu çıkarmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, kedinin, bulunduğu yerden çıkması için motor kısmına kontrollü şekilde su döktü.

        Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kedi, yeniden aracın motor kısmına saklandı.

        Aynı durumun birkaç kez tekrarlanması üzerine ekiplerin çalışması uzadı.

        Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında olay yerine anne kedinin gelmesiyle, korkudan saklanan yavrusu bulunduğu yerden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

