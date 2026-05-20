İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi yavrusunu annesi uzaklaştırdı

Erzincan'da aracın motor kısmına saklanarak itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştıran kedi yavrusu, anne kedinin gelmesiyle bulunduğu yerden çıkıp bölgeden uzaklaştı.



Kızılay Mahallesi'nde park halindeki SUV tipi aracından kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine araç başına gelen ekipler, aracın motor bölümüne saklanan kedi yavrusunu çıkarmak için çalışma başlattı.



Ekipler, kedinin, bulunduğu yerden çıkması için motor kısmına kontrollü şekilde su döktü.



Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kedi, yeniden aracın motor kısmına saklandı.



Aynı durumun birkaç kez tekrarlanması üzerine ekiplerin çalışması uzadı.



Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında olay yerine anne kedinin gelmesiyle, korkudan saklanan yavrusu bulunduğu yerden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

