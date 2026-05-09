        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Öğretmenlerin "kitap okuyun" demeden başlattığı deney okul koridorunu okuma alanına çevirdi

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da ortaokul öğretmenleri, öğrencilere "kitap okuyun" demek yerine teneffüste kendileri sessizce kitap okuyarak örnek oldu, öğrencilerin de kitap okumaya başlamasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla bir sosyal deney yaptı.

        Teneffüs saatinde okul koridorunda sessizce oturarak kitap okumaya başlayan öğretmenler, herhangi bir yönlendirme ya da açıklama yapılmadan kısa sürede öğrencilerin dikkatini çekti.

        Önce öğretmenlerini izleyen öğrenciler, ardından merak ve ilgiyle kendi kitaplarını getirerek öğretmenlerine eşlik etti. Koridorda oluşan bu sessiz okuma ortamı, öğrencilerin katılımıyla büyüdü.

        Öğretmenlerin bu deneyi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Ailelere sosyal medya yerine kitap okuyarak örnek olma tavsiyesi

        Okul Müdürü Ahmet Burak Buyruk, AA muhabirine, kitap okumanın bireyin kendisine yapabileceği en büyük iyiliklerden biri olduğunu söyledi.

        Öğretmenlerin önerisiyle söz konusu etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Buyruk, "Hocalarımız, 'Hiçbir öğrenciye haber vermeden koridorda kitap okuyalım, bakalım nasıl tepki verecekler?' dediler. Sonuçta çok güzel bir tablo ortaya çıktı." dedi.

        Çocukların tepkisine ilişkin Buyruk, "Çocuklarımız gerçekten önce bir merakla geliyorlar bakıyorlar, sonra diyorlar ki, 'Hocalarımız okuyor, en iyisi biz de alalım.' Söylemekten ziyade yaparak, yaşayarak öğrenmek en güzeli. O yüzden anne babalarımıza hep söylüyoruz, 'okuyun' ya da işte 'Sosyal medyaya girmeyin!' demek yerine, kendileri sosyal medyaya girmeseler, akşamları açıp biraz kitap okusalar o çocuklar bunu mutlaka yapacaktır." ifadelerini kullandı.

        - "Birkaç sandalye alarak, koridorda oturup kitap okumaya başladık"

        Öğretmenlerden Özge Kayhan da öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla bu sosyal deneyi planladıklarını anlatarak "Birkaç sandalye alarak koridorda oturup kitap okumaya başladık. Çocuklarımız da bize eşlik ettiler ve beklenmedik şekilde birçok öğrencimiz koşa koşa gidip kitaplarını alıp teneffüs süreci boyunca 10 dakika kitap okumayı gerçekleştirdiler." diye konuştu.

        Çocuklara seslenen Kayhan, şunları kaydetti:

        "Bir çocuğun kendine yapabileceği en güzel yatırım, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olur. Velilerimiz eğer kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorlarsa çocuklarına, bir çocuğun en iyi öğrenme yöntemlerinden biri görsel öğrenmedir. Çocuğumuza örnek teşkil edersek, kitabımızın kapağını aralayıp okumaya başlarsak onlar da bizim izimizden geleceklerdir."

        Öğretmenlerden Nazife Yalçın ise öğrencilere örnek oluşturma adına yapılan etkinliğin amacına ulaştığını kaydetti.

        - "Ne yaptıklarını önce anlamadık, sonra baktık kitap okuyorlar"

        Okulun 8. sınıf öğrencilerinden Ravza Baylan, sessiz etkinliğe ilişkin, "Teneffüse çıktık, koridorda hocalarımızı kitap okurken gördük. Ne yaptıklarını önce anlamadık, sonra baktık kitap okuyorlar. Çok hoşumuza gitti. Bize hemen sınıflara dönüp kitaplarımızı aldık." dedi.

        Akranlarına seslenen Baylan, "Kitap okumak çok güzel. Böyle arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle topluca okumak çok daha güzel. Bütün öğrencilere sesleniyorum, boş vakitlerde sosyal medya ya da telefona bakmak yerine kitap okuyabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

