Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da panelde konuştu:

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "'Terörsüz Türkiye' büyük bir fırsattır. Bu sürecin zarar görmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Farklılıklarımızı ayrışma nedeni değil, zenginliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz ve mezhep, meşrep farklılıklarını asla gündem yapmayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 14:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Güvenlik Meseleleri ve Çözüm Önerileri" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadeledeki sürecini anlattı.


        Terör örgütlerinin Türkiye'nin istikrarını yok etmeye ciddi gayret gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye ne yazık ki 40 yılını çeşitli terör örgütleriyle mücadele ederek geçirdi. Bir zamanlar aşırı marjinal sol örgütler, bölücü PKK benzeri örgütler, DEAŞ gibi marjinal örgütler ve FETÖ gibi içimizden çıkan mankurtlar ne yazık ki ülkemizin 40 yıl boyunca istikrarını yok etmeye, kazanımlarımızı ortadan kaldırma adına ciddi gayret gösterdi." dedi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecinin resmen başladığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

        "40 yılın sonunda terör örgütleri şunu gördüler: Türkiye, büyük bir medeniyetin mirasçısıdır, Türkler hiçbir zaman terör faaliyetlerine, yıkıcı faaliyetlere boyun eğmezler. Dolayısıyla bu yanlış yoldan vazgeçmekten başka da yol yoktur. Bu noktaya gelmişlerdir. Onun için 'Terörsüz Türkiye' süreci resmen başlamıştır. Tabii bu şu anlama gelmesin, su uyur düşman uyumaz. Yani terör bugün muktedir değildir, mücadele gücü yoktur, sinmiştir, geri çekilmiştir ama ileride tekrar hortlamayacağının garantisi yoktur. Çünkü terör ve terör faaliyetleri yapanlar bunu kendi iradeleriyle yapmıyorlar. Bunların arkasında onların ipini elinde tutan emperyal güçler var."


        - "Dış risklere karşı iç bünyeyi güçlendirmek daha önemli"


        İç bünyeyi güçlendirmenin yolunun ekonomiyi güçlendirmekten geçtiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Dış risklere karşı iç bünyeyi güçlendirmek daha önemli. Dış riskler ölçülebilir, tedbirleri alınabilir. İç bünyede durum farklıdır. İç bünyeyi güçlendirmenin yolu ekonomiyi güçlendirmekten geçiyor, gelir dağılımını çok daha dengeli hale getirmekten geçiyor, savunma ve karşılık verme araç gereçlerinizi geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden savunma sanayisine çok büyük yatırım yapıyoruz. Savunma sanayisinde epey yol aldık ama henüz daha gidecek çok yolumuz var. İstiyoruz ki arazi de bizim olsun, ürün de bizim olsun ve hiçbir dış müdahaleye açık olmasın. Bunu gerçekleştirdiğimizde gerçekten iç bünyeyi tahkim etmiş olacağız."

        "Terörsüz Türkiye"nin önemini dile getiren Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "'Terörsüz Türkiye' büyük bir fırsattır. Bu sürecin zarar görmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Farklılıklarımızı ayrışma nedeni değil, zenginliğimiz olarak görmeye devam edeceğiz ve mezhep, meşrep farklılıklarını asla gündem yapmayacağız. Çünkü bu ülke hepimize yeter. 86 milyonu kardeş bileceğiz, birlikte gelecek için gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Gençler, yeni yüzyıl sizin, yeni yüzyılın sahibi sizsiniz. Bizim nesil artık görevini tamamladı tamamlayacak, emaneti devralacaksınız, Türkiye'yi çok daha ileri noktaya taşıyacaksınız."

        Panele, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
