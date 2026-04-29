        Erzincan Haberleri TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'daki Toplu Sera Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'daki programı kapsamında Toplu Sera Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Belediyesi ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle 32 yatırımcı tarafından kurulan bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım, seraları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Bir serada domates fidesi de diken Yıldırım, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Yıldırım, AA muhabirine, alanın toplam 600 dönüm olduğunu belirtti.

        Söz konusu alanda örtü altı seracılık yapılacağını ifade eden Yıldırım, "Seracılık için hem iklim hem rakım hem de bölge olarak Erzincan’ın merkezi oldukça ideal. Etrafı dağlarla çevrili, ortasında ova bulunan Erzincan, güneş ışığını sürekli alıyor." dedi.

        Seraların 8-10 dönümlük parseller halinde planlandığını, projenin istihdam ve ekonomiye katkı sağlayacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Şu gördüğünüz serada birkaç ay içerisinde 25 kişiyle yaklaşık 5 milyon liralık ürün elde ediliyor. Yani yıl değil, birkaç ay içinde sağlanıyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu faaliyet, hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Burada da bu sera organize bölgesi belki de birçok ilde bu kadar organize bir şekilde bir seracılık çalışması yok. Bu anlamda da Erzincan’ımız örnek bir il olma özelliğini taşıyor. Hayırlı uğurlu olsun."

        Yıldırım'a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, AK Parti İl Başkanı Alpay Kabadayı, Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Metin Bektaş, Erzincan Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yatırımcılar ve vatandaşlar eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

