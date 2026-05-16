        "Tel ile çivinin aşkı" felç olan Suat Can'ı yeniden hayata bağladı

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da 10 yıl önce yüksekten düşmesi sonucu omurilik felci geçiren 49 yaşındaki Suat Can, tedavi sürecinde öğrendiği filografi sanatı sayesinde yeniden hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kentte 2016'da evinin çatısındaki güneş enerjisi sisteminin bakımını yapmak istediği sırada dengesini kaybederek düşen Can'ın belden aşağısı, omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle felç kaldı.

        Tedavi için götürüldüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 2017'de ameliyat edilen ve uzun süre fizik tedavi gören Can, burada doktorların rehabilitasyon amacıyla yönlendirmesiyle filografi sanatıyla tanıştı.

        Tahta zemine çaktığı çivilerle desen oluşturan Can, farklı renklerde teller kullanarak hazırladığı eserlerle yeniden yaşama sevincini kazandı.

        Büyük emek ve sabırla hazırladığı tabloları satarak ailesine ekonomik destek de sağlayan Can, zamanla filografiyi hem meslek hem de yaşam motivasyonu haline getirdi.

        - "Azmin başaramayacağı bir iş yoktur"

        Can, AA muhabirine, kaza sonrası çok zor günler geçirdiğini ve yaşadığı sürecin kendisini psikolojik olarak da yıprattığını söyledi.

        Filografi sanatının kendisini yeniden hayata bağladığını belirten Can, yaklaşık 9 yıldır bu işi yaptığını belirterek "Filografi sanatı insanda rehabilite edici bir özelliğe sahip. Özellikle engelli kardeşlerimizin hayatla mücadelelerinde sabrı öğretiyor ve mücadele azmini artırıyor. Azmin başaramayacağı bir iş yoktur. Çevremizdeki insanların manevi destekleriyle de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Erzincan Belediyesinin verdiği iş yerinde sanatla ilgilendiğini dile getiren Can, "Eve kapanıp durmaktansa biri dükkana geliyor ve iş alıyorsunuz. Bu sizi aynı zamanda rehabilite ediyor ve hayata bakış açınızı değiştiriyor. Sadece filografi değil, insanlar ahşap boyama gibi birçok el emeği sanatla uğraşabilirler. Ben el sanatlarının her insana faydası olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Bir insanın hayatına dokunmak çok önemli"

        Tüm engelli bireylerin bir sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Can, şunları kaydetti:

        "Engelli olan kardeşlerimize de öğrettiğim oldu. Dışarıdan kardeşlerimiz de öğrenmek istedikleri zaman elimizden geleni yaptık. Engelli kardeşlerimize de elimizden geldiği kadar tablolardan hediye etmeye çalışıyoruz. Tüm engelli kardeşlerimizin bir sanatla uğraşmaları için insanlarımızın destek vermesini talep ediyorum. Ellerinden tutsunlar. Hayat bir mücadele ve hayatımız devam ediyor. Bir insanın hayatına dokunmak çok önemli."

        Can, filografi sanatının "tel ile çivinin aşkının tabloya yansıması" olduğunu belirterek bu sanatı büyük bir sevgi ve sabırla sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

