Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri 10 yıldır aranan cinayet zanlısı "yüz tanıma" kameraları sayesinde yakalandı

        10 yıldır aranan cinayet zanlısı "yüz tanıma" kameraları sayesinde yakalandı

        TALHA KOCA - 10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı, Erzurum'da yüz tanıma kameralarıyla tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıldır aranan cinayet zanlısı "yüz tanıma" kameraları sayesinde yakalandı

        TALHA KOCA - 10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı, Erzurum'da yüz tanıma kameralarıyla tespit edilerek yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, arananların yakalanmasında ekiplerin işini kolaylaştırıyor.

        Söz konusu kameralar, güvenlik güçlerinin veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntülerle karşılaştırma yapıyor.

        Eşleşme durumunda sistem ekiplere aranan kişinin kameralarca tespit edildiğine dair otomatik bildirim gönderiyor.

        Bu kapsamda 2016'nın mayıs ayında Muş'ta cinayet işleyen ve o günden beri aranan Faruk S. (45), Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.

        Akıllı kameraların bildirimi sonrası ekipler harekete geçerek Faruk S'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen zanlının, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan arandığı, bu suça ilişkin 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek açıkladı! Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Bakan Gürlek açıkladı! Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Elektrik akımında bir kolunu kaybetti, "kesilecek" denilen ayağı Erzurum'da...
        Elektrik akımında bir kolunu kaybetti, "kesilecek" denilen ayağı Erzurum'da...
        ASH Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'ndan EMŞAV'a bayram ziyareti
        ASH Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'ndan EMŞAV'a bayram ziyareti
        "Gelin koçu" şampiyon Erzurumspor bayrağı ve mavi-beyaz balonlarla süslendi
        "Gelin koçu" şampiyon Erzurumspor bayrağı ve mavi-beyaz balonlarla süslendi
        Oltu'da acemi kasaplar acil serviste yoğunluk oluşturdu
        Oltu'da acemi kasaplar acil serviste yoğunluk oluşturdu
        Diyetisyen Gamze Söylemez: "Etin en az 24 saat dinlendirip yumuşamasını bek...
        Diyetisyen Gamze Söylemez: "Etin en az 24 saat dinlendirip yumuşamasını bek...
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da Kurban Bayramı namazı kılındı
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da Kurban Bayramı namazı kılındı