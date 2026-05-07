        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri "112 ihbar sistemi" Erzurum'da son 2 yılda sahipsiz köpeklerle mücadeleye hız kazandırdı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da son 2 yılda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarlar, sahipsiz köpeklerle mücadeleye hız kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:38 Güncelleme:
        5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 30 Temmuz 2024'te, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin ise 13 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Erzurum'da sahipsiz hayvanlarla ilgili önemli çalışmalar yapıldı.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valiliği döneminde geçen yıl bu sorunun çözümü için komisyon kuruldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sahipsiz hayvan ihbarları alınmaya başlandı.

        Barınak kapasitesini artırarak hayvanların daha iyi koşullarda barınmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi de 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarın ardından kısa sürede gerekli çalışmaları yaptı.

        - Hayvanlar bir yandan barınaklara yerleştirildi diğer yandan sahiplendirildi

        Sağlık kontrolünden geçirilen hayvanlar, ardından bir yandan barınaklardaki yaşam alanlarına yerleştirildi diğer yandan da bakımını üstlenmek isteyenlere sahiplendirildi.

        Ekiplerin kırsaldan kent merkezine gelebilecek sahipsiz hayvanlara karşı çalışmaları devam ediyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ülke genelinde yayımlanan tebliğler doğrultusunda sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi.

        İlk olarak kentte belirlenen yaklaşık 4 bin sahipsiz hayvanla ilgili genel bir çalışma yaptıklarını ifade eden Kılıç, "İlk önce barınağımızın kapasitesini artırdık. Normalde 300 sokak hayvanı için alan vardı. Bu kapasiteyi 1000'e çıkardık. Bu kapasite doğrultusunda o zaman valimiz, şu anda İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi olarak sahada çalışmaya başladık." dedi.

        Kılıç, vatandaşların sahipsiz hayvanlarla ilgili 112 üzerinden ihbar yapabilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, vatandaşların ihbarı sayesinde sayıyı o dönem sıfıra düşürdüklerini dile getirdi.

        - "İhbarın gelmesiyle barınaktan çıkışımız yaklaşık 5 dakika"

        Kırsal alanda sahipsiz hayvan sayısının çok az olduğunu, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Biz çalışmalara başladığımız zaman günlük 20 ihbara gidiyorduk. Şu anda haftada 2-3 ihbar oluyor. Artık çok azalmış durumda. 112'den ihbar almamızın da en güzel tarafı 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın ihbar verebiliyor olmasıdır. Mükerrer ihbarlar da olabiliyor. Gelen tüm ihbarı değerlendiriyoruz. İhbarın gelmesiyle barınaktan çıkışımız yaklaşık 5 dakika. Hemen arkadaşlarımız ihbar bölgesine giderek hayvanı barınağa getiriyor. 4 araç ve 50 personelle çalışmalarımız yürütülüyor. İsterseniz altından kaldırımlar yapın ama bir sokak hayvanının insana verdiği zarar hiçbir şeyle telafi edilemez. Bu durumun cana bile mal olduğu illerimizi gördük. Büyük acılar yaşadık. İnşallah bundan sonra yaşanmamasını temenni ediyoruz."

        Bir hafta içinde 400'ün üzerinde ihbar aldıkları zamanların olduğunu söyleyen Kılıç, "Şu anda mükerrer ihbarlarla birlikte 2026 yılı içinde 195 ihbar geldi. Haftada 1 ya da 2 ihbar alıyoruz. İnşallah bu ihbar sayısı yılda 1'e kadar inecek." diye konuştu.

        Kılıç, Erzurum'da sahipsiz hayvanların toplatılmasında önemli başarı sağlandığını vurgulayarak, "Bu işi başarmak, inanmak, hayvanları sevmek ve çalışmaktan geçiyor. Bu iş tek başına yapılacak bir iş değildi, bir ekip işiydi. Biz güzel bir ekip olduk. Bu ekiple de başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

