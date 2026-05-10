Alman aile, tatil yerine çocuklarıyla 19 bin kilometrelik İpek Yolu Rallisi'ni seçti

İLHAMİ ERKILIÇ - Almanya'dan 27 Nisan'da Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan Jochen ve Carmen Kaiser çifti, 7 yaşındaki çocuklarıyla yaklaşık 19 bin kilometrelik rotada Nepal'e ulaşmayı hedefliyor.



Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında Almanya'dan 27 Nisan'da yola çıkan ekip, Türkiye etabını tamamlayarak Orta Asya rotasına ilerliyor.



- Grubun en küçük üyesi 7 yaşındaki Linus, 19 bin kilometrelik yolculukta



Ralliye eşi Carmen ve 7 yaşındaki oğlu Linus ile katılan Jochen Kaiser, grupla 3 Mayıs'ta İstanbul'a ulaştıktan sonra Ankara, Kapadokya, Adıyaman, Bitlis, Erzurum ve Kars güzergahında tarihi ve doğal alanları ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta Ankara'dan uğurlanan ekip, Kapadokya'da Ihlara Vadisi'ni, Adıyaman'da Nemrut Dağı'nı, Bitlis'in Ahlat ilçesini, Erzurum'da Palandöken Dağı'nı ve Kars'ta Ani Ören Yeri'ni gezdi.



Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden Orta Asya rotasına devam edecek grup ve Alman çift, Özbekistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan ve Tacikistan’ın ardından toplam 19 bin kilometreye yakın yol katedip Nepal'e ulaşmayı hedefliyor.



- "Ailecek farklı ülkeleri gezmeyi seviyoruz"



Jochen Kaiser, AA muhabirine, organizasyona katıldıkları için çok mutlu olduklarını ve kendilerini çok iyi hissettiklerini söyledi.



Türkiye'ye ve Erzurum Palandöken'e ilk kez geldiklerini belirten Kaiser, "Organizasyona eşim ve 7 yaşındaki çocuğumuzla katıldık. Ailecek farklı ülkeleri gezmeyi seviyoruz. İnsanlarla tanışmak bizi mutlu ediyor. Türkiye'yi, Erzurum'u ve gezdiğimiz yerleri çok beğendik. Diğer ülkeleri de görmeyi heyecanla bekliyoruz." dedi.



Kaiser, grubun en küçük üyesi 7 yaşındaki oğlu Linus'un gruba ve yolculuklarına renk kattığını dile getirerek, yolculuk boyunca farklı coğrafi koşullarla karşılaştıklarını aktardı.



Anne Carmen Kaiser de ailece seyahat etmeyi sevdiklerini anlatarak, "Ailece uzun saatler yolculuk yapmak çok keyifli. Çocuğumuzun bu yaşta farklı ülkeleri ve doğayı görmesi bizim için çok değerli. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kilometre yol yaptık. Önümüzde uzun bir rota var ancak her şey çok güzel ve mükemmel gidiyor." diye konuştu.

