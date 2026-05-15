        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Erzurum'daki panelde konuştu:

        Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuruların hukuk sistemine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında bireye doğrudan anayasal güvence sağlayan bir yoldur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Erzurum'da, AYM ile Atatürk Üniversitesinin ortaklaşa rektörlük binasındaki Mavi Salon'da düzenlendiği "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Türk Hukukuna Etkisi" konulu panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Burada konuşan Özkaya, kadim bir tarih şehri olan Erzurum'un asırlardır ilimle, irfanla ve düşünce geleneğiyle anıldığını söyledi.

        Atatürk Üniversitesinin, köklü akademik geleneğiyle yıllardır ülkenin akademik ve entelektüel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Özkaya, "Üniversiteler ile yüksek yargı kurumları arasındaki bu tür işbirlikleri, hukuk devletinin güçlenmesi, anayasal bilincin yaygınlaşması ve insan hakları kültürünün gelişmesi bakımından son derece değerlidir ve mutlaka güçlü bir biçimde sürdürülmesi gerekir." dedi.

        Özkaya, hukukun, nitelikli bilimsel tartışma zeminine ihtiyaç duyan sosyolojik olarak da canlı bir alan ve süreç olduğunu aktardı.

        Son yıllarda üniversitelerle olan akademik işbirliklerini geliştirmeye önem verdiklerini anlatan Özkaya, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından taranan ve doçentlik kriterlerini karşılayan 'Anayasa Yargısı' temalı akademik yayını da istikrarlı şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

        - "Hukuk sistemimizin en önemli reformlarından biri olan bireysel başvuru, etkili bir hak arama yoludur"

        Bireysel başvurunun hukuk sistemine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

        "Hukuk sistemimizin en önemli reformlarından biri olan bireysel başvuru, uygulamaya başlandığı günden bugüne kadar adaletin soyut bir ideal olmaktan öteye geçerek, her bir birey için ete kemiğe bürünerek somutlaşmasına imkan sağlayan ve bireyin hayatına dokunma fırsatı sunan etkili bir hak arama yoludur. Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında bireye doğrudan anayasal güvence sağlayan bir yoldur. Mekanizmanın önemi yalnızca bireysel ihlallerin giderilmesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda kamu gücünün hukuka bağlılığını güçlendiren, mahkemelere yol gösteren ve insan hakları standartlarının yükselmesine katkı sağlayan dönüştürücü bir işleve de sahiptir."

        Özkaya, bireysel başvuru mekanizmasının hukuk sistemine kazandırdığı en önemli değerlerden birinin de Anayasa'nın toplumsallaşmasına imkan tanıması olduğuna işaret etti.

        Bireysel başvurunun önemini anlatan Özkaya, şöyle devam etti:

        "Bireysel başvuru, anayasayı yalnızca devlet organlarının, hukukçuların ya da akademik çevrelerin başvurduğu teorik bir metin olmaktan çıkarmış, hakkının ihlal edildiğini düşünen her bir birey için doğrudan uygulanabilen bir güvence mekanizması haline getirmiştir. Mahkememizce incelenen tüm bireysel başvurularda, başvurucular tarafından dile getirilen tüm ihlal iddiaları onların dini, siyasi veya ideolojik kimliğine bakılmadan tamamen adalet odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmekte, anayasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla, temel hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine hizmet edecek, modern hukukta benimsenen yorum yöntemleri tatbik edilmektedir."

        Özkaya, üniversiteli gençlere tecrübe, bilgi ve birikimlerini anlatarak, nasihatlerde bulundu.

        - "Hukuk, toplumun vicdanıyla birlikte nefes alan yaşayan organizmadır"

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da Erzurum'da AYM Başkanı Özkaya ve üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, ilk kez AYM Başkanı'nın üyeleriyle bir üniversiteye gelmesinden dolayı onur duyduklarını bildirdi.

        Bireysel başvurunun 10 yılı aşan serüvenini ve geleceğini konuşmak üzere bir arada bulunduklarını aktaran Hacımüftüoğlu, "Atatürk Üniversitesi olarak kadim bir şehrin ruhuyla güncel hukuk tohumlarını harmanlayan bu seçkin buluşmanın ev sahipliğini yapmanın onurunu yaşamaktayız. Hukuk, toplumun vicdanıyla birlikte nefes alan yaşayan organizmadır. 2012 yılında hukuk dünyamıza giren bireysel başvuru hakkı, bu organizmanın bağışıklık sistemini güçlendirmiş, anayasayı tozlu raflardan indirerek vatandaşımızın günlük hayatına, mahkeme salonlarının en ücra köşelerine ve idari işleyişin kalbine taşımıştır. " diye konuştu.

        Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu'nun konuşmasının ardından oturumlarla devam eden panele, Erzurum Valisi Aydın Baruş, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve hukukçular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

