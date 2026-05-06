        Astımı kontrol altına almanın yolu düzenli tedaviden geçiyor

        Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Yılmazel Uçar, astım hastalığını kontrol altına almak için doğru ve düzenli ilaç kullanmanın şart olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Prof. Dr. Uçar, Dünya Astım Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, astımın, akciğerlerdeki hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanma sonucu gelişen ve hava yollarında daralmayla seyreden bir hastalık olduğunu söyledi.

        Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada yaklaşık 350 milyon astım hastası olduğunu ve her yıl 450 binden fazla kişinin astıma bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini anlatan Uçar, "Ülkemizde her 10 çocuktan birinin astım hastası olduğu ve bu oranın yaşla birlikte azaldığı, 2024 yılında astım nedeniyle 1300'den fazla ölüm olduğu bilinmektedir. Bu nedenle önemli bir halk sağlığı sorunu olan astım hastalığının tanınması, toplumda bilgi ve farkındalığın artırılması amacıyla bugüne dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

        Uçar, astım hastalığının en sık görülen belirtilerinin tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük olduğuna işaret ederek, bu tür hastaların ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Astım hastalarına, yaşadıkları ortamın havasını temiz tutmalarını, sigaradan uzak durmalarını, düzenli egzersiz yapmalarını ve sağlıklı beslenmelerini tavsiye eden Prof. Dr. Uçar, "Astım hastalığının kontrolü için hastalarımızın ilaçlarını düzenli ve doğru bir şekilde kullanmaları şarttır." ifadesini kullandı.

        Dünya Astım Günü'nün bu yılki temasının "Astım kontrolü, kortizonlu nefes açıcıların doğru kullanılmasıyla mümkündür" şeklinde belirlendiğini aktaran Uçar, şunları kaydetti:

        "Tedavinin doğru kullanımı astım krizlerinin önlenmesi ve böylece astıma bağlı ölümlerin önlenebilmesi için önemlidir. Astım tedavisinde ilk tercih nefes alma yoluyla alınan kortizonlu nefes açıcı ilaçlardır. Bu ilaçlarla hedef organda düşük dozlarda daha az yan etkiyle tedavi sağlanmaktadır. Bu da tedavide kullanılan cihazların doğru teknikle kullanılmasıyla mümkündür. Bu nedenle astım yönetiminde tedavi eğitimi önemlidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

