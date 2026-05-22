Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 21:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Erzurum Halk Oyunları bar ekibinin gösterisiyle devam etti.

        Programda, İletişim Fakültesi’nin Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya ve İletişim ile Gazetecilik bölümlerine ait sinevizyon gösterileri yapıldı.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu güzel ve mutlu günde birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

        İnsanın en mutlu günlerinden bir tanesinin de üniversitede eğitimini tamamlayıp mezuniyeti yaşamak olduğunu ifade eden Taşçıoğlu, "Çocuklarınız, köklü ve önemli bir üniversitede ve çok donanımlı bir fakültede eğitim alarak mezun oluyorlar. Mezuniyet aynı zamanda bir başlangıç çünkü mezuniyetle beraber karşılarına iş hayatı çıkıyor. Burada aldıkları eğitimle, disiplinle, kazandıkları beceri ve yetkinliklerle yarının iletişim dünyasında çok önemli pozisyonlarda ve kurumlarda görev alacaklar." dedi.

        Öğrencilerin mezuniyetle birlikte farklı bir sorumluluk aldığını anlatan Taşçıoğlu, şunları kaydetti:

        "Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafya çok önemli medeniyetlere beşiklik etmiş. Biz bu coğrafyaya yerleştikten sonra bu coğrafya bizimle birlikte huzura ve barışa ermiş. Medeniyetlere beşiklik etmiş bu coğrafyada emperyalist ülkelerin çok büyük planları var. Dolayısıyla bu zor coğrafyada her mezun etmiş olduğumuz iletişim öğrencimiz mutlaka bu sorumlulukla mesleğine sımsıkı bağlanarak yarının Türkiye'sinin inşa edilmesinde çok önemli görevler ve sorumluluklar üstlenecekler."

        İletişim dünyasında hakkaniyetle doğru ve gerçeğin peşinde olan mezunlara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Taşçıoğlu, "Öğrenciler bulundukları görevlerde aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim üzerine kamu yararını ortaya koyarak hem ülkemizin hem de gönül coğrafyamızın beklentilerini karşılayacak sorumlulukları yerine getireceklerdir." diye konuştu.

        Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesiyle program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Erzurum Valisi Baruş, Hınıs'ta şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Erzurum Valisi Baruş, Hınıs'ta şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Gazeteci Orhan Akdal, 81 yaşında vefat etti
        Gazeteci Orhan Akdal, 81 yaşında vefat etti
        Tekvandoda başarı ikiye katlandı
        Tekvandoda başarı ikiye katlandı
        Hınıs'ta jandarma hizmet binası törenle açıldı
        Hınıs'ta jandarma hizmet binası törenle açıldı
        Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binası açıldı
        Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binası açıldı
        ETÜ'lü akademisyen Sigma Xi'ye tam üye olarak kabul edildi
        ETÜ'lü akademisyen Sigma Xi'ye tam üye olarak kabul edildi