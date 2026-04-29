Atatürk Üniversitesi Liderlik Akademisi Öğrenci Topluluğu 1. yılını kutladı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Liderlik Akademisi Öğrenci Topluluğu, kuruluşunun birinci yılını kutladı.



Üniversitedeki Mavi Salon'da düzenlenen programda, topluluğun gençlik odaklı çalışmaları değerlendirildi, bir yıllık faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı.



Programda, gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik yürütülen projeler ele alınırken, topluluğun yeni dönem vizyonu ve hedefleri anlatıldı.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi ve Liderlik Akademisi Öğrenci Topluluğu Başkanı Umut Çarıkçı, yaptığı konuşmada, topluluğun 28 Nisan 2025’te faaliyetlerine başladığını belirtti.



Bir öğrenci topluluğundan daha fazlası olmayı hedeflediklerini ifade eden Çarıkçı, bir yıl boyunca hem akademik hem de kişisel gelişim alanında önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.



Çarıkçı, "Bir yıl boyunca hem öğrendik hem de birbirimize çok şey kattık. Kendi potansiyelimizi keşfederken geleceğe dair sorumluluklarımızın da bilincinde olduk. Bugün bu salonu dolduran yüzlerce arkadaşımızın ilgisi, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir.” dedi.





Programa, üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

