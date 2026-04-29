        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri ATİB'den Erzurum'da dernek yöneticilerine eğitim semineri

        Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB), Erzurum'da dernek yöneticilerine yönelik eğitim semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 10:45 Güncelleme:
        ATİB Genel Başkanı Ali Paşa Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl dernek yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen iç eğitim seminerlerinin bu yıl Erzurum'da düzenlendiğini belirtti.

        Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen seminerin, Almanya'da yaşamış Erzurumlu Ozan Yusuf Polatoğlu anısına gerçekleştirildiğini ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:

        "Avrupa'da görev yapan dernek yöneticilerinin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kültürel değerlerini daha yakından tanımalarını sağlamak ve bu değerleri bulundukları ülkelerde sağlıklı bir şekilde yaşatmalarına katkı sunmalarını amaçlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki akademisyenlerle yöneticileri bir araya getirerek sosyal hizmet, eğitim, gençlik çalışmaları ile sivil toplum faaliyetleri gibi alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılıyor."

        Düzenlenen etkinliklerle karşılıklı kültürel etkileşimin artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Avrupa’daki toplum hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

