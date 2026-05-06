Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiriliyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Doğu Anadolu Bölgesi'nden batı illerine sevk edilen kurbanlıklar, Erzurum'da kurulan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından yola çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığınca Kurban Bayramı öncesinde hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı.

        Erzurum’da kurulan veteriner yol kontrol ve denetim istasyonunda, araçlar tek tek durdurularak kurbanlıklar kapsamlı kontrollerden geçiriliyor.

        Veteriner hekimler, hayvanların küpe numaralarını ve sevk belgelerini sistem üzerinden inceleyerek sağlık durumlarını kontrol ediyor.

        - 7/24 yapılan kontrollerde her vardiyada 10 veteriner görev yapıyor

        Şüpheli görülen hayvanlar ek muayeneye alınırken, eksik evrakı bulunan ya da kayıt dışı olduğu tespit edilen sevkiyatlara ise izin verilmiyor.

        Artan yoğunluğa rağmen denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü istasyonda, her vardiyada 10 veteriner hekim görev yapıyor.

        Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, istasyonun Türkiye'de açılan ilk veteriner yol kontrol ve denetim istasyonu olduğunu ve 2023 yılının eylül ayından itibaren hizmet verdiğini söyledi.

        İstasyonda 7 gün 24 saat esaslı kontrollerin gerçekleştirildiğini ifade eden Kenger, "Hayvan taşıyan araçların tamamı kontrol ediliyor. 'Araçlarda bulunması gereken evraklar var mı, bütün sevk mevzuata uygun mu, hayvanlar salgın bir hastalık taşıyor mu?' gibi kontrollerimizi yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yoksa araçlarımızı uğurluyoruz." dedi.

        - "Bu yılın başından itibaren 60 bine yakın büyükbaş kontrol edildi"

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda yoğunluğun arttığını anlatan Kenger, şunları kaydetti:

        "Öncesinde günlük 35-40'a kadar araç kontrol ediyorduk ancak geçen hafta başında Anadolu illerinin kurban pazarları açıldı. Anadolu illerinin pazarlarının açılışıyla günlük 80-100 araca kadar kontrol ediyoruz. Şu an bir yoğunluğumuz var. Gelecek haftanın başında, İstanbul kurban pazarı açılacak. Bu pazar açıldığında bu yoğunluk daha da artmış olacak. (İstasyonun) Açılışından bu yana yaklaşık 20 bin kadar aracı kontrol ettik. Toplamda 750 bin hayvan kontrol edilmiş oldu. Bu yılın başından itibaren de 60 bine yakın büyükbaş hayvanımızın kontrolü sağlandı. Kontrollerimiz, Kurban Bayramı da dahil olmak üzere devam edecek."

        İstasyonda Kurban Bayramı öncesi her vardiyada 10 veteriner hekimin görevlendirildiğini dile getiren Kenger, gerektiği zamanlarda hekim sayısının artırıldığını ifade etti.

        Kenger, kontrollerle insan sağlığını koruduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

