Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Erzurum'da HAK-İŞ üyeleri, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı.

        HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Erdoğan Çelik, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta emeğin hak ettiği değeri görmesinin ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla olacağını söyledi.

        Konfederasyon taleplerini yineleyen Çelik, "Daha fazla dayanışma, daha çok refah, güvenceli istihdam, güçlü sosyal güvenlik, sağlam iş güvencesi ve gerçek bir sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Tüm emekçileri, örgütlü mücadelenin çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz." dedi.

        Barış mesajı da veren Çelik, şöyle devam etti:

        "İnsani, vicdani ve küresel bir dayanışma hareketi olan Sumud Filosu'na selam olsun. HAK-İŞ Konfederasyonumuz başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından 100'ü aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının ve 100'ü aşkın geminin yer aldığı Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan aktivistleri, insani yardımları ulaştıranları, zulme karşı direnenleri ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edenleri dayanışma duygularımızla selamlıyoruz."

        Program, basın açıklamasının ardından sona erdi.

        - Ardahan

        Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Tarihi Kongre Binası önünde başlayan programa sendika temsilcileri ile siyasi parti üyeleri katıldı. Buradan yürüyüşe geçen grup, PTT kavşağına geldi.

        Kavşakta günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek kutlamayı sürdürdü.

        - Tunceli

        Tunceli'deki Sanat Sokağı'nda bir araya gelen bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kışla Meydanı'na yürüdü.

        Pankart ve döviz taşıyan katılımcılar, zaman zaman slogan attı. Polis kontrolünde meydana alınan katılımcılar, konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

        - Erzincan

        Erzincan'da sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri, Eski Otogar Alanı'nda bir araya geldi.

        Çeşitli döviz, afiş ve pankart ile Türk bayrakları taşıyan grup, polisin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden Kızılay Meydanı'na slogan atarak yürüdü.

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de katıldığı kutlama, konuşmaların ardından verilen konser ve katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

        - Kars

        Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında başladı.

        1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kaldırımda yürümelerine izin verildi.

        Katılımcılar, geniş güvenlik önlemleri altında Gar Meydanı’nda yapılacak kutlamalar için yürüyüşe geçti.

        Pankart ve dövizlerle yürüyen kalabalık, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak alana geldi.


        Kutlamalar, katılımcıların davul zurna eşliğinde halay çekmesi ve yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

