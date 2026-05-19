Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Erzurum'da Havuzbaşı'nda düzenlenen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Yakutiye Kent Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajları okundu.

        Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile Erzurum kadın ve erkek bar ekibinin gösteri sunduğu programda, şiirler okundu, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.

        Levent Çakmur, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Gençler, sizler bu aziz milletin en büyük gücü ve umudusunuz." dedi.

        Sporun ve eğitimin birleştirici gücüyle gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Çakmur, "Tarihimizden aldığımız ilhamla teknoloji, sanat ve sporda elde edeceğiniz her başarı Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da yukarılara taşıyacaktır. Sizlerin azmi, ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır." diye konuştu.

        Programa, Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, kurum müdürleri, askeri erkan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        - Kars

        Kars'ta da hava muhalefeti nedeniyle İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, 19 Mayıs'ın bir milletin kaderini değiştiren en büyük dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil, bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir." dedi.

        Gençler adına konuşan Balkan Kros Şampiyonası'nda 8 bin metrede birinci olan Utku Göler de, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, gençliğe duyulan güvenin en önemli simgesi olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından 1500 metrede Balkan Şampiyonu olan sporcu Tuğba Toptaş, Türk bayrağını alana getirip Vali Ziya Polat'a takdim etti. Şiir ve müzik dinletisinin sunulduğu program, halk oyunları, jimnastik, tekvando, judo, güreş ve step aerobik gösterileriyle sona erdi.

        Törene, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Nail Türe, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

        - Tunceli

        Tunceli'de Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, dans, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, kurum müdürleri, askerler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kentin Ovacık, Pülümür, Pertek, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

        - Erzincan

        Erzincan'da Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda düzenlenen tören, sporcuların geçişiyle başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda çeşitli branşlardaki sporcular, gösteri yaptı.

        Programa Vali Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da sağanak altında gerçekleştirilen kutlamalar, Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

        Ardından 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda devam eden programda, öğrenciler ve sporcular çeşitli gösteriler sundu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kortej yürüyüşünün ardından Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler Cumhuriyet Caddesi'nde sportif stantları ziyaret etti.

        - Iğdır

        Iğdır'da Semt Stadındaki kutlamalarda ise sporcuların yanı sıra bölgenin yöresel halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

        Programın sonunda Vali Mustafa Fırat Taşolar da kutlamalarda Kafkas dansı oynadı, halay çekti.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu

        Benzer Haberler

        Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
        Oltu'da 19 Mayıs coşkusu
        Erzurumspor FK, 29 Haziran'da topbaşı yapacak
        Erzurumspor FK, 29 Haziran'da topbaşı yapacak
        ETÜ'de afet müdahale planlamasında strateji ve koordinasyon çalıştayı
        ETÜ'de afet müdahale planlamasında strateji ve koordinasyon çalıştayı
        Erzurum'da yağmur 19 Mayıs coşkusuna engel olamadı
        Erzurum'da yağmur 19 Mayıs coşkusuna engel olamadı
        19 Mayıs Aşkale'de coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs Aşkale'de coşkuyla kutlandı
        Vali Baruş'tan 19 Mayıs mesajı; "Türk gençliği dünyaya liderlik edecek konu...
        Vali Baruş'tan 19 Mayıs mesajı; "Türk gençliği dünyaya liderlik edecek konu...