Doğu Anadolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Erzurum, Ağrı, Erzincan, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Erzurum'da Havuzbaşı'nda düzenlenen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Yakutiye Kent Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajları okundu.



Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile Erzurum kadın ve erkek bar ekibinin gösteri sunduğu programda, şiirler okundu, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı konser verdi.



Levent Çakmur, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Gençler, sizler bu aziz milletin en büyük gücü ve umudusunuz." dedi.



Sporun ve eğitimin birleştirici gücüyle gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Çakmur, "Tarihimizden aldığımız ilhamla teknoloji, sanat ve sporda elde edeceğiniz her başarı Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da yukarılara taşıyacaktır. Sizlerin azmi, ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır." diye konuştu.



Programa, Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, kurum müdürleri, askeri erkan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



- Kars



Kars'ta da hava muhalefeti nedeniyle İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, 19 Mayıs'ın bir milletin kaderini değiştiren en büyük dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil, bir milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir." dedi.



Gençler adına konuşan Balkan Kros Şampiyonası'nda 8 bin metrede birinci olan Utku Göler de, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, gençliğe duyulan güvenin en önemli simgesi olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından 1500 metrede Balkan Şampiyonu olan sporcu Tuğba Toptaş, Türk bayrağını alana getirip Vali Ziya Polat'a takdim etti. Şiir ve müzik dinletisinin sunulduğu program, halk oyunları, jimnastik, tekvando, judo, güreş ve step aerobik gösterileriyle sona erdi.



Törene, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Nail Türe, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.



- Tunceli



Tunceli'de Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, dans, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.



Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, kurum müdürleri, askerler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kentin Ovacık, Pülümür, Pertek, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde de kaymakamların katılımıyla etkinlikler düzenlendi.



- Erzincan



Erzincan'da Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda düzenlenen tören, sporcuların geçişiyle başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda çeşitli branşlardaki sporcular, gösteri yaptı.



Programa Vali Hamza Aydoğdu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



- Ardahan



Ardahan'da sağanak altında gerçekleştirilen kutlamalar, Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.



Ardından 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda devam eden programda, öğrenciler ve sporcular çeşitli gösteriler sundu.



- Ağrı



Ağrı'da da Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Kortej yürüyüşünün ardından Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler Cumhuriyet Caddesi'nde sportif stantları ziyaret etti.



- Iğdır



Iğdır'da Semt Stadındaki kutlamalarda ise sporcuların yanı sıra bölgenin yöresel halk oyunları ekibi gösteri yaptı.



Programın sonunda Vali Mustafa Fırat Taşolar da kutlamalarda Kafkas dansı oynadı, halay çekti.



Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

