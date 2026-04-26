Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Galatasaray'ın galibiyeti kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın galibiyeti Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kutlandı.



Erzurum'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak 3-0'lık galibiyetin sevincini yaşadı.



Cumhuriyet Caddesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahürat yaptı, meşale yaktı.









- Ardahan



Ardahan’da da araçlarıyla konvoy oluşturan Galatasaraylı taraftarlar, galibiyetin sevincini yaşadı.



Ellerinde bayraklarla bir araya gelen taraftarlar, başta Kongre Caddesi olmak üzere Merkez Camisi bölgesinde tur attı.









- Kars



Kars’ta da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti kutladı.



Taraftarlar, kent merkezinde tezahüratlar eşliğinde konvoy oluşturdu.



Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yaktı. Konvoya katılan taraftarlar ise bayraklarla şehir turu attı.

