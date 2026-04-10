Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 21:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da gün içinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Karla birlikte kent nisan ayında yeniden beyaza büründü.

        Ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

        Yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

        Kar nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Üniversitede öğrenci gruplarının kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlam...
        Üniversitede öğrenci gruplarının kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlam...
        Erzurum Diplomasi Akademisi, araştırmalar merkezi olarak faaliyetlerini sür...
        Erzurum Diplomasi Akademisi, araştırmalar merkezi olarak faaliyetlerini sür...
        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü İspir'de kutlandı
        Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü İspir'de kutlandı
        Erzurum'da afetlerde teknoloji ve haberleşmenin önemi görüşüldü
        Erzurum'da afetlerde teknoloji ve haberleşmenin önemi görüşüldü
        Erzurum'da yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyonda 2 zanlı...
        Erzurum'da yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyonda 2 zanlı...
        Emşav Pasinler'den Polis haftası ziyareti
        Emşav Pasinler'den Polis haftası ziyareti