Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu.



Erzurum'da gün içinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.



Karla birlikte kent nisan ayında yeniden beyaza büründü.



Ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.



- Ardahan



Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.



Akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.



Yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.



- Kars



Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.



Kar nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.



İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.

