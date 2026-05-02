        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Barosu'ndan kentte bir avukatın ofiste bıçaklı saldırıya uğramasına tepki

        Erzurum Barosu, kentte bir avukatın ofisinde bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Baro Başkanı Mesut Öner, baro önünde yaptığı açıklamada, avukat Taha Bağaçlı'ya gerçekleştirilen saldırıyı kınamak için meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Olayın ardından yürütülen hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirten Öner, "Avukatlar hiçbir dosyanın tarafı değildir, savunma makamının temsilcisi olarak hukukun işlemesine katkı sunan yargının kurucu unsurlarındandır. Avukata yönelik her türlü şiddet yalnızca bir meslek grubuna değil, savunma hakkına, hukuka, hukuk devletine ve adalete yönelmiş bir saldırıdır." dedi.

        Öner, şüphelinin önce adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden tutuklanması için yaptığı itiraz Asliye Ceza Mahkemesince reddedilmiştir. Vicdanlarda derin bir yara açan bu kararlar karşısında yönetimimiz olağanüstü toplanmış, kamera kayıtlarıyla sabit olan bu vahim eylem karşısında tepkisini ortaya koyarak CMK otomasyon sisteminin süresiz kapatılmasına ve zorunlu müdafi görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesine karar verilmiştir. Mesleğimizin itibarsızlaştırılarak, meslektaşlarımızın hedef haline getirilmesine asla sessiz kalmayacağız."

        Şüphelinin tekrar gözaltına alınarak "görevi yaptırmamak için direnme", "silahla tehdit", "cebir ve tehdit suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarıyla tutuklandığını anlatan Öner, meslektaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Avukat Bağaçlı da saldırıya uğradığı olaydan bir gün önce meslektaşı Hatice Kocaefe'nin katledildiğine işaret ederek, "2 gün arayla 2 farklı avukatın cenazesi kaldırılabilirdi. Avukatın daha etkin korunduğu daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle." ifadesini kullandı.

        Basın açıklamasına bazı baro avukatları da ellerinde "avukat yaşarsa adalet yaşar", "herkes için adalet, adalet için avukat", "Avukata saldırı adalete saldırıdır" yazılı kartvizitlerle katıldı.

        Avukat Taha Bağaçlı, avukatlık bürosunda bir bankaya borcundan dolayı icralık olan K.P.'nin bıçaklı saldırısına uğramış, olayı yara almadan atlatmıştı. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk'tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
