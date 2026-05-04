Erzurum, Gümüşhane, Bayburt Tabipler Odası Başkanı Dr. Soner Taş, güven tazeledi
Erzurum, Gümüşhane, Bayburt Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Furkan Soner Taş, yeniden başkanlığa seçildi.
Erzurum'daki bir iş merkezinde yapılan seçimde yeniden aday olan Taş, delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak güven tazeledi.
Taş, yaptığı açıklamada, görevini layıkıyla yapacağını belirterek, "Bugün tabip odamızın toyunu gerçekleştirdik. Son derece demokratik bir seçim oldu. Suhulet içerisinde seçimleri tamamladık. 7 +1 delegemizle Türk Tabipler Birliğinin 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan genel kuruluna katılacağız. Odamızı ve meslektaşlarımızı hakkıyla temsil edecek, mevcut merkez konsey ile mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
Taş, kendisine oy veren, vermeyen tüm hekimlere teşekkür etti.
