        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 2 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Giriş: 04.05.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 2 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Erzurum ve Artvin'de eşzamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, yapılan aramalarda, 200 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 cep telefonu ve SIM kart, 4 hafıza kartı, 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

