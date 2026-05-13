Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Teknik Üniversitesi'nde "2. ETÜ Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlendi

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde "2. ETÜ Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlendi

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), üniversitenin gelişim sürecine farklı açılardan ışık tutulması amacıyla dış paydaşların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı "2. ETÜ Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde "2. ETÜ Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlendi

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), üniversitenin gelişim sürecine farklı açılardan ışık tutulması amacıyla dış paydaşların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı "2. ETÜ Dış Paydaş Çalıştayı" düzenlendi.

        Vali Vekili Güher Sinem Büyüknalçacı, üniversitenin Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, üniversitelerin sadece eğitim-öğretim yuvası olmanın ötesine geçtiğini söyledi.

        Ülkenin geleceği açısından üniversitelerin önemine vurgu yapan Büyüknalçacı, "Üniversiteler, sanayide, teknolojide, tarımda, psikolojide, sosyal destekte, aklınıza gelecek her alanda öğrencilerimize destek oluyor. Onları sadece çalışan sıfatıyla mezun olmasından ziyade onları hayata hazırlayan ve üretmekten öteye geçiren bir pozisyona sokuyor. Bu sebeple bu işbirlikleri ülkemizin geleceği açısından bambaşka bir anlam taşımakta." diye konuştu.

        ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da üniversitelerin sadece bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulunduğu şehrin ve ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik değişimine yön veren stratejik kurumlar olduğunu belirtti.

        Yükseköğretimde başarının artık yalnızca akademik çıktıların sayısıyla ölçülmediğine işaret eden Çakmak, "Üniversitelerin toplumsal katkı üretme kapasitesi, sektörle işbirliği düzeyi, yenilikçilik ekosistemine katkısı ve mezunlarının istihdam başarısı da temel performans göstergeleri arasında yer almaktadır." diye konuştu.

        ETÜ olarak araştırma odaklı, yenilikçi ve topluma yön veren üniversite misyonu doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

        "Nitekim üniversitemiz son yıllarda yalnızca akademik gelişimiyle değil şehirle bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve sektörle ortak üretim kültürünü güçlendiren yaklaşımıyla da önemli ivme kazanmıştır. Üniversitemizin kalite süreçlerinde öğrencilerin, mezunların, işverenlerin, kamu temsilcilerinin ve sektör paydaşlarının aktif biçimde yer alması bizim için yalnızca bir gereklilik değil aynı zamanda stratejik bir tercihtir. Bilgi çağında üniversitelerin en büyük gücü işbirliği yapabilme kapasitesidir. Çünkü hiçbir kurum tek başına hiçbir soruna çözüm üretemez. Kalkınmanın anahtarı ortak akıl, ortak vizyon ve ortak sorumluluk anlayışıdır.

        Bugün burada ortaya koyacağımız görüş, öneri ve eleştirileri son derece kıymetli buluyoruz. Bu çalıştaydan elde edeceğimiz çıktılar, stratejik planlarımızın güçlenmesinden eğitim programlarımızın geliştirilmesine, araştırma önceliklerimizin belirlenmesinden toplumsal katkı politikalarımıza kadar birçok alanda yol gösterici olacaktır."

        Program, konuşmaların ardından masalardaki moderatörler eşliğinde belli konularda fikir alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.

        Programa, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Baro Başkanı Mesut Öner, kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Dadaşlar madalyaya pedalladılar
        Dadaşlar madalyaya pedalladılar
        Erzurum'dan 3 temsilci TKF yönetimde
        Erzurum'dan 3 temsilci TKF yönetimde
        Yaşar Bayar'a birincilik ödülü
        Yaşar Bayar'a birincilik ödülü
        Erzurum'da "Sevgi Varsa Engel Yoktur" programında buluştular
        Erzurum'da "Sevgi Varsa Engel Yoktur" programında buluştular
        EBB'DEN yeni bir marka tescili atağı daha: Erzurum Paça Çorbası tescillendi
        EBB'DEN yeni bir marka tescili atağı daha: Erzurum Paça Çorbası tescillendi
        Tescil edilen Erzurum paça çorbası tanıtıldı
        Tescil edilen Erzurum paça çorbası tanıtıldı