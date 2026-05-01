Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

        Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Erzurum Valisi Aydın Baruş'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Baruş, mesajında, medeniyetlerin yükselişinde, devletlerin kalkınmasında ve milletlerin geleceğe umutla yürüyüşünde emeğin yerinin her zaman önemli olduğunu belirtti.

        Tarlasında, atölyesinde, hastanesinde, okulunda ve şantiyesinde ter döken her işçi ve çalışanın bu ülkenin gerçek mimarı olduğunu ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

        "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışanlarımızın kazanılmış haklarını, onurlu yaşam taleplerini ve kardeşlik bilincini bir kez daha dile getirdiğimiz kadim bir buluşmadır. Bu gün emekçiyi yücelten, dayanışmayı derinleştiren ve toplumsal huzurun zeminini güçlendiren değerlerin hatırlanmasıdır. Devletimiz, her dönemde olduğu gibi bugün de çalışanların yanında olmaya, haklarını korumaya ve yaşam kalitelerini yükseltmeye kararlıdır. Bu kararlılık, yalnızca bir söz değil, ortaya konulan eserler ve hayata geçirilen hizmetlerle her gün yeniden ispatlanan bir taahhüttür. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehrimizin emekçileri olmak üzere, aziz milletimizin tüm çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

