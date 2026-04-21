Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Valisi Baruş, öğrencilere Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un formasını dağıttı

        Erzurum Valisi Baruş, öğrencilere Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un formasını dağıttı

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, ziyaret ettiği okuldaki öğrencilere Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin formasını hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Valisi Baruş, öğrencilere Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un formasını dağıttı

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, ziyaret ettiği okuldaki öğrencilere Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nin formasını hediye etti.

        Kent merkezindeki Erzurum Anadolu Lisesini ziyaret eden Baruş, sınıfları dolaşıp öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Baruş, çocuklara Erzurumspor FK forması hediye etti.

        Baruş, burada yaptığı konuşmada, ​​​​​​​öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "En önemli görevlerimizden biri de sizlerin huzur ve güven içerisinde eğitiminize devam etmenizi sağlamaktır. Bunu temin edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermekteyiz." dedi.

        Öğrencilere yeteneklerine göre alan seçmelerini öneren Baruş, şöyle konuştu:

        "Değerli gençler, kendinize güvenin, 'Ben bu işi başaracağım.' deyin ve ardından disiplinli şekilde çalışın. Kendinize de zaman ayırın, kalan vakitlerde sosyal faaliyetlerde bulunun ve bu alanlardan uzak kalmayın. Bir arkadaşınızın başarısı sizleri de gururlandıracaktır. Bu hafta sonu şehir genelinde bir şenlik ve neşe havası esti, Erzurumspor Süper Lig'e yükseldi. Büyük takımların yer aldığı bu ligde Erzurumspor'un bulunması bizler için vazgeçilmez bir değerdir. Elde edilen bu başarı, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Ekip olarak birbirinize moral verdiğinizde, içinde bulunduğunuz olumsuzlukların da olumlu bir duruma dönüştüğünü göreceksiniz. İyi bir ekip olacaksınız. Erzurumspor'umuz, bunun en güzel örneklerinden biri olmuştur."

        Öğretmenlerle de bir araya gelen Baruş'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
