        Erzurum Haberleri Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 00:34 Güncelleme:
        Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir tabanca da bulundu.

        Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

        Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.


        Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

