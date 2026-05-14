Erzurum'da 17 yıllık ortalamaya göre nisan ayında yağış arttı, sıcaklık azaldı

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da bu yıl nisan ayında hava sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 2 derece düşerken, yağış miktarında yaklaşık yüzde 47 artış yaşandı.



Meteoroloji verilerine göre, 2003-2020 yılları arasında şehir merkezinde nisan ayı ortalama sıcaklığı 6,4 derece olarak kayıtlara geçerken, bu yıl aynı dönemde ortalama sıcaklık 4,4 derece ölçüldü.



Uzun yıllar verilerinde 12,5 derece olan en yüksek sıcaklık ortalaması bu yıl 10,4 dereceye geriledi. En düşük sıcaklık ortalaması ise uzun yıllarda 1 derece olarak ölçülürken, bu yıl sıfırın altında 0,3 derece olarak kaydedildi.



Şehir merkezinde uzun yıllar ortalamasına göre nisan ayında toplam yağış miktarı 58 kilogram olurken, bu yıl söz konusu rakam 85,3 kilograma yükseldi. Yağış miktarında yaklaşık yüzde 47 artışın yaşandığı Erzurum'da, yağışlı gün sayısı da uzun yıllarda 11 olarak belirlenirken, bu yıl 16 güne çıktı.



Nisbi nem oranında da artış gözlendi. Uzun yıllarda yüzde 59,7 olan ortalama nisbi nem miktarı, bu yılın nisan ayında yüzde 65,9'a ulaştı.



Veriler doğrultusunda Erzurum'da bu yıl nisan ayında sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasına göre düştüğü, yağış ve nem oranlarının ise arttığı belirlendi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Teknik Şube Müdürü Dr. Muhammet Ali Pekin, AA muhabirine, sorumluluk alanlarında Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'un bulunduğunu söyledi.



Erzurum'da 33 otomatik gözlem istasyonu, 1 ravinsonde balon ve 1 yıldırım takip sistemi olduğunu dile getiren Pekin, "Bunlarla 7 gün 24 saat esasıyla atmosferin sıcaklığını, basıncını, nemi gibi parametreleri takip edip kayıt altına alıyoruz. Bu verileri de hava tahmini maksadıyla kullanıyoruz. Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi birimimiz var. Sorumluluk sahamızdaki illerin günlük tahminlerini hazırlıyoruz ve ilgili birimlere iletiyoruz." dedi.



Pekin, gözlem sistemleri aracılığıyla hem bölgenin hava durumunu tahmini hem de bölgenin iklimini takip ettiklerini, ayrıca gözlem istasyonları sayesinde günlük, haftalık, aylık, yıllık, mevsimlik ve uzun vadeli iklim parametreleri topladıklarını anlattı.



Erzurum'un uzun yıllar ile bu yılın nisan ayı ortalama verilerini karşılaştıran Pekin, şöyle devam etti:



"2026 nisan ayında Erzurum şehir şehir merkezinde ortalama 4,4 derece hava sıcaklığı ölçtük, uzun yıllar ortalaması 6,4 derece. Yine 10,4 derece maksimum hava sıcaklığı ortalaması ölçtük, uzun yıllar ortalamamız 12,5 derece. Eksi 0,3 derece minimum hava sıcaklığı ölçtük, uzun yıllar ortalamamız 1 derece. Yani bu sene 2 derece kadar bölgemiz serin geçti. Güneşlenme süremiz nisan ayında ortalama 5,3 saat olarak gerçekleşti, uzun yıllar ortalaması ise 5,9 saattir. Toplam yağış miktarı 85,3 kilogram, uzun yıllar ortalamamız 58 kilogram.



Metrekareye 58 kilogram yağışımız var. Bir ayda toplam 16 gün yağış aldık, yani nisan ayının 16 günü yağışlı geçti. Uzun yıllarda ise nisan aylarında 11 gün yağış alıyorduk. Kar yağışlı gün sayımız ise 9 gün oldu, uzun yıllar ise 4 gün."



Pekin, bu yılın nisan ayı ekstrem olaylarında 30 Nisan'da 17,1 derece olarak en yüksek hava sıcaklığı, 15 Nisan'da sıfırın altında 9,1 dereceyle en düşük hava sıcaklığını ölçtüklerini kaydetti.



Günlük en yüksek yağışı 11 Nisan'da 13,9 kilogram, en fazla kar kalınlığını ise 13 Nisan'da 10 santimetre ölçtüklerini aktaran Pekin, "Uzun yıllar nisan ekstrem olaylarına göz attığımızda ise 30 Nisan 2024'te şehir merkezinde 25,9 derece hava sıcaklığı ölçüldü. 5 Nisan 2004'te ise eksi 14,4 derece nisan ayında görülmüş en düşük hava sıcaklığıydı. En fazla yağışı 21 Nisan 2015'te 32,4 kilogram olarak aldık. En yüksek kar kalınlığı ise 13 Nisan 2022'de 22 santimetre olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.



Pekin, şunları kaydetti:



"Rakamları genel olarak değerlendirdiğimiz zaman Erzurum şehir merkezi 2026 nisan ayı hem geçen yıla hem de uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık 2 derece kadar serin gerçekleşti. Yağışlara göre ise bu yıl 2026 nisan ayında 85,3 kilogram yağış aldık. Geçen yıl şehir merkezinde 123,4 kilogram almıştık. Geçen yıla göre bir azalma var ancak uzun yıllar ortalaması 58 kilogramdı."

