Erzurum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı

Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.



Delalhan Mahallesi mevkisinde E.Ö. idaresindeki 34 NPJ 685 plakalı otomobil, Suriye uyruklu M.A. yönetimindeki BH 8078 PO plakalı otomobille çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışarak ağır yaralanan M.A, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



İlk müdahalesi Horasan Devlet Hastanesi'nde yapılan M.A, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Y.Ö. (12), A.Ö. (13) ve N.Ö. (42) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

