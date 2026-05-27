Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Toparlak Mahallesi'nde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

