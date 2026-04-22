Erzurum'da alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Oltu ilçesinde park halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü. S.A. yönetiminde plakası belirlenemeyen kamyon, Oltu-Erzurum karayolu İnanmış Mahallesi mevkisinde park halindeyken alev aldı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.